В Казани открылась выставка о летнем семейном отдыхе в начале 20 века

В Национальном музее Республики Татарстан 15 июля началась выставка «Семья. Лето. Дача», приуроченная к Году семьи.

На выставке представлены отобранные фотографии из фондов Национального музея. Снимки начала 20 века показывают отдых, дачные развлечения и одежду, личные истории людей дореволюционной и советской России. Выставка освящает особенности расположения дачных участков казанцев, какими были их условия, а также каким транспортом до них чаще всего добирались. Имеется интерактивная площадка: поле для крокета, зона беседки, где можно почувствовать себя дворянином на отдыхе.

«Больше речь идет о дачном отдыхе и о дачах Казани. Интерактивная площадка, которая здесь установлена, крокет–это любимое увлечение дворян. Такие площадки устанавливали во дворе и играли. Основная нить, которая ведет по самим дачам – это Волга, ее виды и людей, которые там отдыхают. Экземпляры дорогих самоваров, которые представлены на выставке,также является неотъемлемой частью того времени. Я думаю, что эмоции людей очень хорошо переданы через все представленные фотографии»,– прокомментировал куратор выставки, старший научный сотрудник Камиль Купаев.

Открытие состоялось 15 июля.Выставку можно будет посетить по билетам в музей и по Пушкинской карте до 8 августа 2024 года.