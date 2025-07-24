Выставка о героях тыла с AR-технологиями открылась в Нижнем Новгороде

В Центральной районной библиотеке Автозаводского района Нижнего Новгорода открылась интерактивная выставка «Герои тыла. Страницы памяти». Экспозиция, стартовавшая 24 июля, рассказывает о трудовом подвиге нижегородцев в годы Великой Отечественной войны, делая акцент на жизни и работе в тылу. Об этом сообщает «Время Н».

Выставку подготовила медиагруппа НОИЦ при поддержке «Команды креативных практик». В центре внимания – более полусотни фрагментов газет «Горьковская коммуна» времен 1941-1945 годов.

С помощью технологий дополненной реальности эти страницы «оживают»: достаточно навести камеру телефона на макет, чтобы увидеть архивные видео, услышать живые рассказы и почувствовать атмосферу эпохи.

Дополняют экспозицию подлинные предметы, найденные поисковым отрядом «Курган»: армейское обмундирование, солдатские вещи и документы, сохранившиеся со времен боев.