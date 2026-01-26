Выставка о блокадном Ленинграде откроется в Казани

Выставка плакатов и графических работ «900 дней мужества» откроется завтра, 27 января, в День освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Выставку покажут в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – филиале Национального музея РТ

Выставка представит плакаты и графические работы, созданные в блокадном кольце и на передовых позициях защитников города, объединенные с уникальными фотоматериалами из фондовых коллекций Музея Победы.

Также экспозиция покажет рисунки жителей осажденного города.

Выставка откроется в 14:00.

Посетители смогут увидеть художественные работы до 20 февраля 2026 года.