Выставка на Татарстанском нефтегазохимическом форуме соберет более 200 компаний

На Татарстанском нефтегазохимическом форуме будет организована международная выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry, где свои достижения представят более 200 компаний из разных стран мира. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Международная нефтегазохимическая выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry будет работать все три дня форума. На сегодняшний день участие подтвердили более 200 компаний из разных стран мира. Среди них – Китай, Турция, Беларусь, Азербайджан и другие», – сообщил он.

Площадь выставки составит более 10 тыс. кв. метров. Компании будут представлять свои достижения и технологии, а также искать рынки сбыта.

«Особенно активное участие в выставке примут компании из Китая. Будем делать так, чтобы все участники получали конкретный практический эффект. Будет представлено более 50% эксклюзивных стендов. Это говорит о том, что форум интересен крупным предприятиям», – добавил первый заместитель генерального директора МВЦ «Казань Экспо» Игорь Астафьев.

Параллельно с этим мероприятием состоится выставка «Дрон Экспо 2025». Получится хороший синергетический эффект, так как это высокотехнологичная отрасль, уверен представитель МВЦ.