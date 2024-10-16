Выставка Музея ИЗО РТ из цикла «Семейный альбом» расскажет о династии Хадеевых

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана сегодня открывается вторая выставка из цикла «Семейный альбом». Проект расскажет о просветителе, музыканте труппы «Сайяр» Замалутдине Муратове и его потомках Хадеевых. Посетить выставку можно бесплатно.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Выставка называется «След в след. Диалог поколений семьи Хадеевых». Посетители увидят на фото самого Замалутдина Муратова, а также снимки, сделанные его внуком, членом объединения «Зилант», галеристом Наилем Хадеевым. Они экспонировались на всероссийских выставках в 90-е годы. Кроме того, будет представлено медиатворчество (аналоговые и цифровые отпечатки, объекты, видео, инсталляции ) Тимура Хадеева – внука Муратова, работающего уже в XXI веке.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Небольшая выставка разместится в стеклянном зале на первом этаже галереи. Первая выставка из этой серии, напомним, проходила в мае и была посвящена широко известной в начале прошлого века казанской семье Бренингов», – напомнили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Посетить выставку «След в след. Диалог поколений семьи Хадеевых» можно будет до 30 ноября.