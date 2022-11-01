Выставка «Мокрая археология» откроется в Национальной библиотеке РТ

1 ноября в выставочном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан откроется международная конференция, посвященная археологии, реставрации и музейному показу органических предметов из так называемого мокрого археологического слоя. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

Мокрые археологические слои характеризуются повышенным содержанием влаги и ограниченным доступом кислорода. Памятники с сохранной мокрой органикой могут быть обнаружены в торфе, в мерзлом грунте, льду, иле, в глине, на дне рек, озер, морей.

Это могут быть деревянные постройки или даже целые городские кварталы, скрытые в толще грунта, как в Великом Новгороде или в Свияжске, деревянные суда, затонувшие по разным причинам, а иногда это небольшие предметы, хранящие в себе важную историческую информацию.

«Поскольку экспонаты нуждаются в специальном температурно-влажностном режиме, экспонировать предметы из раскопа не удастся. Их можно увидеть в свияжском музее археологического дерева „Татарская слободка“. На выставке „Мокрая археология“ доступным современным языком рассказывается о профессии археолога и работе в раскопках. Например, будут представлены интерактивные столы с подсветкой, каждый посетитель сможет выбрать предмет, обрисовать его и забрать его с собой», — поделилась собеседница агентства.

Помимо этого, будет организована специальная фотозона, создатели выставки специально сделали реконструкцию лошадки размером с маленького пони, найденной при раскопках в Свияжске, на которой можно будет сфотографироваться верхом.

Также посетители смогут «почувствовать» себя археологической находкой, отправить бесплатную открытку с выставки, поучаствовать в публичных лекториях на темы археологии, архитектуры, ресайклинга (процесс производства сырья из вторичных отходов) и современных материалов.

Выставка будет открыта по 30 января 2023 года.