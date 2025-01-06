Выставка ледяных арт-объектов по сказкам открылась в Лядском саду Казани

В казанском Лядском саду открылась выставка ледяных арт-объектов, посвященных сказкам. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.

Ледяные прямоугольники наполнены новогодними украшениями и отсылками к произведениям. К примеру, посетители общественного пространства могут узнать здесь сказки «Волшебные краски», «Бүләк кемгә?», «12 месяцев», «Елның соңгы төне», «Стойкий оловянный солдатик» и «Ай кызы Зөһрә».

Каждый из арт-объектов дополнен озвучкой — услышать рассказы можно, отсканировав QR-код, размещенный на стенде. Озвучили сказки известные казанцы.

Фото: https://t.me/parkikazani/