Выставка «Краски Амурской земли» открылась в Нацмузее Татарстана

Сегодня, 12 сентября, в Национальном музее Татарстана открылась выставка «Краски Амурской земли» из собрания Хабаровского краевого музея имени Николая Гродекова.

Выставка представляет культурное наследие коренных народов Хабаровского края, живущих на берегах Амура: нанайцев, ульчей, орочей, негидальцев, удэгейцев, нивхов, эвенов и эвенков.

В выставочном зале экспонированы различные изделия культуры северных народов: ковры из птичьих шкурок, коробки берестяного плетения, ножи для рукоделия и снятия рыбьей кожи, салфетки и веера из ивы и бересты, домашняя утварь.

Отдельного внимания заслуживают традиционные костюмы – женские платья и мужские одеяния (как из привычных тканей, так и из рыбьей кожи), одежда для религиозных шаманских обрядов, пояса из железа, хлопчатобумажной ткани и крапивы, рукавицы и туфли-лодочки с орнаментальной вышивкой.

«Основу амурского орнамента составляют спирально-ленточные мотивы, в которые тонко вплетены изображения птиц, рыб, оленей, лягушек, ящериц, змей и фантастического дракона. Большинство орнаментальных изображений наполнено глубоким символическим содержанием, отражающим сложную систему древних верований и представлений о мироустройстве. Наиболее полно они сохранились в ритуальной одежде и предметах», –рассказала куратор выставки, заведующий научно-исследовательским сектором этнографии Хабаровского краевого музея, кандидат искусствоведения Галина Титорева.

На выставке представлены и предметы шаманского культа: маски, ритуальные ковши, пояса, посохи и кафтаны шаманов и деревянные «сэвэны» – изображения духов-помощников.

«Помощниками шамана служили сэвэны – это скульптурные воплощения духов. Они были зооморфными, похожими на животных, и антропоморфными, похожими на человека. Зооморфные сэвэны чаще всего изображали священных животных – медведя и тигра, а также черепаху, жабу, кабана, птицу, рыбу», – объяснила Титорева.

На стенах залах посетители также могут увидеть фотографии представителей коренных народов Хабаровского края, сделанные от 1870-х годов до наших дней.

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор Хабаровского краевого музея имени Гродекова Иван Крюков и генеральный директор Нацмузея РТ Алиса Вяткина.

«Эта выставка – возможность познакомиться с культурой другого народа. Это возможность в очередной раз убедиться, какая у нас большая страна, какая у нас яркая страна, как много в ней всего разнообразного, красивого. И для нас, для западной России, сегодняшний выставочный проект – мистический, экзотический, потому что костюмы из рыбьей кожи, шаманские амулеты – это всё, конечно, очень для нас необычно», – подчеркнула в своем выступлении Вяткина.

Выставка будет работать вплоть до 1 декабря 2025 года. В это же время в Хабаровском краевом музее проводится выставка из собрания Нацмузея Татарстана «Народы Поволжья».

Межмузейный проект организован в честь 130-летия Гродековского музея и Нацмузея Татарстана в рамках соглашений о сотрудничестве. В течение этого года музеи Казани и Хабаровска обмениваются выставками с общей идеей раскрыть культуру этносов двух рек – Волги и Амура.