«Можно увидеть и пощупать»: туристы оценили выставку «кошек-невидимок» в Казани

Выставка «Ирбис. Кошка-невидимка»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

На территории Пушечного двора Казанского Кремля открылась выставка «Ирбис. Кошка-невидимка», организованная Межрегиональной ассоциацией «Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис"» при поддержке Правительства Республики Татарстан. Посещение выставки будет доступно в рабочее время Казанского Кремля до 30 сентября 2024 года.

«Для Республики Татарстан снежный барс особенно значим. Крылатый барс – это символ нашей республики, это наш герб», – отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Выставка представляет из себя семь интерактивных объектов. Есть возможность прикоснуться к искусственному меху животного или провести фигурку барса по маршруту его миграции. На одном из стендов также задумана звуковая имитация довольного ворчания и защитного рыка большой кошки, но на данный момент панель управления неисправна.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«Можно наглядно увидеть, пощупать, узнать интересные факты о животном. Но если бы услышали, тоже было бы хорошо», – поделилась впечатлениями молодая пара из Сургута.

Выставка вызывает неподдельный интерес у прохожих. Взрослые и дети изучают инфорамцию на стендах, а также активно с ними взаимодействуют. Самым популярным стендом выставки стала фотозона с пейзажами национального парка «Сайлюгемский» – это место обитания ирбисов.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Снежный барс – вид больших кошек, обитающих в горах Центральной Азии. Единственный представитель семейства, который приспособился к жизни в холодном климате. В ХХ веке снежный барс был занесён в Красный список Международного Союза Охраны Природы (МСОП), Красную книгу России, а также в охранные документы других стран. Охота на снежного барса запрещена во всех странах.

Ирбис обитает в 12 странах Азии. В России снежный барс живет в республиках Алтай, Тыва, Бурятия и Красноярском крае.