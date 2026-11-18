В Национальной художественной галерее «Хазинэ» 20 ноября состоится торжественное открытие передвижной девятой межрегиональной академической выставки-конкурса «Красные ворота / Против течения». Проект посвящен памяти Константина Худякова – руководителя и автора проекта.

Масштабный исследовательский проект «Красные ворота / Против течения» с 2014 года концептуально связан с педагогическим наследием гуманиста XVII века Яна Амоса Коменского. В соответствии с концепцией он проводится с периодичностью один раз в два года и предусматривает раскрытие и отражение средствами изобразительного искусства 100 фундаментальных и актуальных для первой половины ХХI века тем-объектов, составленных руководителем проекта и группой специалистов.

В 2026 году на конкурсной основе были приняты произведения на 10 актуальных тем-объектов из восьмого блока «Списка Коменского»: Черное и белое, Медицина, Пирамида, Свет и тень, Яйцо, Лабиринт, Центр и периферия, Знаки, Горизонт и перспектива, Звезда.

В конкурсе в 2026 году приняли участие представители из 32 регионов России, в том числе из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, 11 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Урала, Центрального федерального округа и Юга России.

Руководителем и кураторской группой проекта было принято более 8 тыс. заявок (живопись, графика, скульптура, цифровое искусство, фотография). Экспертный совет отобрал более 500 произведений разных жанров в арт-энциклопедию. Более 70 современных авторов представили порядка 100 работ в московской выставке в залах Галереи искусств Зураба Церетели. Передвижная экспозиция по мере продвижения по заявленному маршруту дополняется работами участников проекта из Саратова, Тольятти, Самары, Саранска, Казани.

В проекте традиционно участвуют художники из Татарстана. В этом году конкурсный отбор прошли 23 художника, их работы будут представлены в экспозиции и в альбоме-каталоге.

Особое место в экспозиции передвижной выставки отведено творческому наследию Константина Худякова.

Проект «Красные ворота/Против течения» остается значимой площадкой для обмена мнениями между кураторами, художниками, искусствоведами и представителями музейного сообщества. Организаторы проекта в Казани: Российская академия художеств, Поволжское отделение Российской академии художеств, Творческий союз художников России, Государственный музей изобразительных искусств РТ при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

Выставка будет открыта для посещения с 21 ноября по 13 декабря 2026 года.