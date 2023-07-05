«Выставка, концерт и показ чувашского костюма»: в Казани впервые отметили «Медиа-Уяв»

Сегодня на Фестивальном бульваре в Казани прошел «Медиа-Уяв», посвященный 30-летию республиканской чувашской газеты «Сувар». Праздник объединил представителей чувашской культуры, журналистов, фотографов, гостей и жителей Казани.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Чувашей в Татарстане проживает достаточно много, а чувашские творческие коллективы и ансамбли повсеместно выступают на национальных праздниках и различных этнических фестивалях. Чувашский народ очень близок к татарскому. Поэтому мы и решили провести праздник «Медиа-Уяв», проведение которого планируем сделать ежегодным событием», – отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

После официального открытия празднества Садыков вручил благодарственные письма и подарки сотрудникам АО «Татмедиа». С каждым была сделана памятная фотография.

В рамках праздника также была открыта фотовыставка, которая расскажет казанцам о том, когда появился чувашский народ в Татарстане, как живут чуваши сегодня и о богатой культуре народа. Так, один из стендов посвящен празднику весенне-летнего цикла «Уяв», который проходит по окончании посевных работ. В его основе – общение, единение чувашского народа на основе исторических традиций, а также обращение к силам природы с просьбой о богатом урожае.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Помимо традиций чувашского народа фотоэкспозиция также повествует о развитии чувашской журналистики в Татарстане. Районные газеты на чувашском языке издаются в Аксубаевском, Дрожжановском, Буинском и Нурлатском районах.

Сегодня общественно-политическая газета «Сувар» является единственным республиканским изданием на чувашском языке в Татарстане. Была учреждена Кабинетом министров РТ по поручению первого Президента республики Минтимера Шаймиева в 1993 году. «Сувар» выписывают в районах Татарстана, Ульяновской области, в Чувашии, Башкортостане, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.

«Первые слова благодарности хочу выразить гендиректору АО «Татмедиа» Шамилю Садыкову, поскольку идея проведения выставки о чувашском народе принадлежит именно ему. Мы хотели показать, как сегодня живут чуваши в Татарстане, какие праздники и обычаи есть сегодня», – рассказала главный редактор газеты «Сувар» Ирина Трифонова.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Гостей праздника угощали блюдами национальной кухни, в том числе караваем, компотом, фруктами и сладкой выпечкой. Программу «Медиа –Уява» разнообразил концерт с участием творческих коллективов. На сцене выступили София и Стефания Чаркины, трио баянистов, а также ансамбли «Весна» и «Салам». Помимо этого, каждый желающий мог ознакомиться с народным чувашским костюмом.

Сегодня чуваши – это третья по численности нация в Татарстане. В конце XIX века численность чувашей в Казанской губернии превышала 500 тыс. человек, сегодня – 90 тысяч. Чуваши компактно проживают в Аксубаевском, Алькеевском, Дрожжановском, Нурлатском и других районах республики.