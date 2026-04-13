Выставка казахского художника Батухана Баймена откроется в Казани 16 апреля

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ 16 апреля в 16:00 откроется выставка «Номады: черное и белое» художника из Казахстана, академика Всемирной академии искусств Батухана Баймена, приуроченная к 70-летию автора, сообщили в Министерстве культуры РТ. Вход на церемонию открытия свободный с 16:00 до 17:00.

Согласно ведомству, Батухан Баймен – один из самых известных современных художников-графиков Казахстана. Его творчество отмечено наградами, медалями и почетными званиями в разных странах мира. Он является деятелем культуры Казахстана, академиком Академии художеств РК, академиком Всемирной академии искусств (Франция), действительным членом Академии художеств тюркского мира (Турция). В 2024 году он стал одним из призеров Казанской международной триеннале печатной графики «Всадник».

По информации Минкульта РТ, Баймен является новатором линогравюры. Он выработал не только собственный художественный язык, но и авторские приемы гравирования и печати, позволяющие ему создавать самые большие линогравюры в мире (длиной в несколько метров), используя в качестве основы ткань и работая в черно-белой и цветной техниках.

Формат линогравюр художника обусловлен масштабностью художественных задач, которые он перед собой ставит. Он стремится осмыслить историю и национальный характер своего народа, жизнь которого неразрывно связана с Великой степью, определявшей кочевой образ жизни в прошлом и влияющей на самосознание казахов сегодня. В своих произведениях он погружается в глубину веков, обращается к современности, предлагая зрителю самобытные художественные образы и философский взгляд на события, национальных героев, мифологию, средневековые и современные литературные произведения.

На выставке представят 56 монументальных полотен из серий «Тюрки» (2015), «Великая степь» (2018), «Сон Аблай хана» (2018), «Последняя игра» (2018), «Умай ана и пятеро ангелов» (2019), «Последний Nomad» (2019), «Победитель» (2020), «Звериный стиль» (2021), «Стена Искандера» (2022) и других.

В церемонии открытия примет участие сам художник, который расскажет о своем творчестве. Выставку можно посетить с 17 апреля по 17 мая 2026 года.