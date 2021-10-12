news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
12 октября 2021  06:34
Эльза Кузнецова

Выставка карикатур художников «Чаяна» вызвала интерес жителей Алексеевского района РТ

news_top_970_100
Выставка карикатур художников «Чаяна» вызвала интерес жителей Алексеевского района РТ

В районном Доме культуры поселка Алексеевское открыта выставка карикатур художников журнала «Чаян». Она вызвала большой интерес жителей Алексеевска и стала заметным культурным событием в жизни района. 

В экспозиции представлены работы как современных карикатуристов, так и классиков жанра. На открытии выставки, отвечая на один из самых задаваемых вопросов: как рождаются злободневные карикатуры, главный редактор издания Рафаэль Халилуллов отметил, что художники-карикатуристы обладают нестандартным мировосприятием. 

«Для того чтобы взглянуть на жизнь с юмористического ракурса, как это делают наши художники-карикатуристы, нужно иметь нестандартное мировосприятие. Фундаментом для развития такого смехотворного таланта служит знаменитая казанская школа карикатуры, которая формировалась вокруг „Чаяна“ и имеет богатую почти столетнюю историю...», — отметил он.

Фотографии предоставлены жуналом «Чаян».

#выставка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное