Выставка карикатур художников «Чаяна» вызвала интерес жителей Алексеевского района РТ

В районном Доме культуры поселка Алексеевское открыта выставка карикатур художников журнала «Чаян». Она вызвала большой интерес жителей Алексеевска и стала заметным культурным событием в жизни района.

В экспозиции представлены работы как современных карикатуристов, так и классиков жанра. На открытии выставки, отвечая на один из самых задаваемых вопросов: как рождаются злободневные карикатуры, главный редактор издания Рафаэль Халилуллов отметил, что художники-карикатуристы обладают нестандартным мировосприятием.

«Для того чтобы взглянуть на жизнь с юмористического ракурса, как это делают наши художники-карикатуристы, нужно иметь нестандартное мировосприятие. Фундаментом для развития такого смехотворного таланта служит знаменитая казанская школа карикатуры, которая формировалась вокруг „Чаяна“ и имеет богатую почти столетнюю историю...», — отметил он.