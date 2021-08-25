Выставка к 800-летию Александра Невского открылась в парке «Россия — Моя история»

В казанском парке «Россия — Моя история» сегодня открылась мультимедийная выставка «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа». Мероприятие приурочено к 800-летию полководца и дипломата, причисленного православной церковью к лику святых.

Празднование 800-летия князя проводится в России на основании соответствующего указа Президента РФ Владимира Путина, подписанного еще в 2014 году. Об этом на церемонии открытия напомнила заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана, исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова.

«Основные мероприятия, посвященные этой дате, проходят по всей России, и начались они 9 мая. И это не случайно. Именно в этот день весь наш народ празднует День Победы. А среди великих полководцев всей нашей истории Александр Невский занимает особое место. Завершатся все эти мероприятия на Чудском озере, где будет открыт памятник Александру Невскому и его дружине», — рассказала Татьяна Ларионова.

Зампред Госсовета РТ также заметила, что для Казани имя Александра Невского имеет особое значение. В восстановленном недавно соборе Казанской иконы Божией матери есть специальный придел, который исторически был посвящен благоверному князю. «И эту историю мы воссоздали и сохранили», — подчеркнула она.

Организовала мультимедийную выставку Ассоциация исторических парков «Россия — Моя история» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Иллюстрированный героический эпос «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа» рассказывает о жизни полководца и государственного деятеля. Посетители выставки смогут ближе познакомиться с одной из ключевых фигур российской истории, узнать о местах, где он родился, вырос и сформировался как военачальник и политик. При этом князь показан не только как правитель, но и как человек со своими слабостями, над которыми он смог подняться.

Над проектом работали 25 экспертов: историки, motion-дизайнеры, художники и колористы из России и различных стран Европы. Выставка организована в павильоне №2 выставочного центра «Казанская ярмарка». Вход для посетителей — свободный.