Выставка «Империя Ушковых» откроется в Присутственных местах Казанского Кремля. Об этом рассказал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На одной из выставочных площадок республики, в Присутственных местах Казанского Кремля, 15 октября состоится открытие выставочного проекта, посвященного 185-летнему юбилею со дня рождения Ушкова. Все знают знаменитый дом Ушкова в Казани, но мало кто знает, что корни семьи в Менделеевске», – сообщил замминистра.



«Империя Ушковых» – проект, посвященный Петру Капитоновичу Ушкову, пионеру российской химической промышленности, открывшему эпоху промышленной революции в Татарстане.

Экспозиция будет включать уникальный прижизненный портрет Капитона Яковлевича Ушкова, купленный на аукционе в Санкт-Петербурге; картины Ивана Шишкина из фондов ГМИИ РТ, которые были найдены в здании бывшей заводской конторы; коллекцию мебели и предметов быта, инсталляции из ушковской плитки.