Выставка и праздничный концерт: Казань отметила Международный день пожилых людей

В казанском технопарке имени Башира Рамеева прошел праздничный концерт в честь Международного Дня пожилого человека. Свои лучшие номера представили творческие народные коллективы, вокальные дуэты и заслуженные артисты Татарстана.

«Сегодня особый день – день, как символ преемственности поколений. Нынешнее поколение – зрелые и молодые люди – проходит огромное испытание на то, чтоб быть достойными нашего старшего поколения. Это люди военных лет – они пережили особую тягость. Какое бы ни было время мы должны чтить и уважать наших пожилых людей – они должны быть окружены вниманием общества и государства», — заявил в поздравительной речи заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

Он также отметил, что государство и общественность перед пожилым поколением все еще остается в долгу, ведь старшее поколение – это самые самоотверженные и патриотичные люди, которые оказали огромную роль в становлении Татарстана как передового региона.

«Старшее поколение восстановило страну и заложило тот фундамент, на котором сейчас и находится республика. Значение "преемственности поколений" сегодня особо важно. Сегодня праздник добра и уважения. Пусть каждый из вас будет постоянно окружен любовью и заботой», — пожелал Ахметов.

С поздравительными словами к татарстанским пенсионерам также обратилась министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

«Каждый год осенью мы с вами встречаемся в теплой и семейной обстановке, в дружественной атмосфере. Позвольте также передать от Рустама Нургалиевича [Минниханова] отдельные слова благодарности. Ведь в те времена, которые переживает сейчас наша страна – ваш жизненный опыт, мудрость, отношение друг к другу, любовь к Родине как никогда служит для нас особым примером», — отметила министр.

На сегодня в Татарстане проживает 914 тыс. людей старшего возраста – это каждый шестой житель республики. «Поэтому для России и Татарстана ваше мнение и отношение особенно важно», — подчеркнула Зарипова.

Концертную программу открыло красочное выступление народного татарского ансамбля песни и музыки «Голлэр». Затем на сцене выступил народный русский хор им. В. Н. Птичкина. Поздравить пожилых татарстанцев также приехали лауреаты международных вокальных фестивалей и конкурсов, среди них Светлана Шалашова, Лейля Сибгатуллина и Вячеслав Ванчин. Завершился концерт белорусским танцем «Митусь» от коллектива «Super STAR».

В рамках мероприятия также прошла церемония вручения государственных наград. За преданность делу, многолетний труд и неоценимый вклад в развитие республики наград были удостоены 12 татарстанцев.

Кроме того, для гостей в фойе технопарка была организована художественно-изобразительная выставка работ татарстанских пенсионеров. Здесь можно увидеть полотна, написанные масляными красками, изящные скульптуры из дерева, изделия из лозы, а также картины, вышитые бисером.

«Вышивкой алмазом я занимаюсь с 2012 года – тогда я попала в аварию, долго лежала и находилась в депрессии. Подруга посоветовала заняться вышивкой, чтобы отвлечь себя, и действительно творчество вытащило меня из затяжной депрессии. Сейчас у меня целая галерея дома – более 50 картин какие-то я дарю, часть из них продаю», — поделилась Елена Кочнева.

Напомним, в период декады пожилых людей в Казани организована обширная развлекательная программа. Пенсионеры могут поучаствовать в спортивных состязаниях, мастер-классах, бесплатно посетить различные музеи города, а также побывать на экскурсиях и концертах.