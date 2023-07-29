Выставка и гонки на «электричках»: в Казани стартовал фестиваль «Электромобильность»

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На автодроме KazanRing Canyon стартовал фестиваль «Электромобильность», где гости могли посмотреть огромную выставку автомобилей на электрической тяге, или как их называют «электричек», взять машину на тест-драйв, а также увидеть первые в истории Татарстана гонки на электромобилях.

«Наш фестиваль и в целом движение растет не по дням, а по часам. Приятно видеть здесь много разных эксклюзивных марок. Мы даже учредили специальную премию, которую мы вручим тем, кто сделал наибольший вклад в развитие электромобильности страны», – отметил организатор фестиваля, руководитель АНО «Рестарт» Рустем Галимзянов.

По его словам, сегодня на территории арены в Казани была организована самая большая в истории Татарстана выставка электрокаров. Можно было увидеть автомобили на любой вкус: от минивэнов до гоночных машин. Также была создана детская зона с игрушками на пульте управления и игровой зоны с приставками.

«Мы рады, что на фестиваль приехало много молодежи. Среди них и наши студенты, которые будут воплощать в жизнь новые технологии, связанные с электромобилями и зарядной инфраструктурой. Хочется выразить особую благодарность организаторам за пропаганду экологически чистого транспорта. Будущее за электромобилями», – добавил профессор кафедры «Электротехнические комплексы и системы» КГЭУ Роберт Хизбуллин.

Кульминацией праздника стали первые в истории Татарстана гонки на электромобилях. Для участия в Казань приехали автолюбители из разных регионов страны, в том числе Удмуртии, Башкирии и многих других. В данные часы стартуют первые заезды.