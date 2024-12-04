Выставка форума по металлообработке «ТЕМП» открылась в «Казань ЭКСПО»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка глобального форума по металлообработке «ТЕМП» открылась в «Казань ЭКСПО». Экскурсию по ней провели в том числе для представителей Минпромторга РТ.

От Татарстана работает сразу несколько стендов. Например, стенд Академии наук республики, где собрали наиболее интересные разработки, связанные с аддитивными технологиями. Среди них – бронешлемы с применением титановых сплавов, в будущем появятся бронежилеты. Инновация заключается в том, что СИЗ – это своеобразный пирог из металла и композита, из-за чего повышается скорость пробития от осколков и пистолетных пуль.

На стенде «Татпромстан» презентовали станок с интегрированным роботом от компании «Эйдос Роботикс». Представитель стенда заявил, что 90% комплектующих этого станка – российского производства, а за счет робота экономится пространство. Инновационный станок занимает всего 8-9 «квадратов», тогда как обычный – в районе 40. Управлять до 10 такими станками «Татпромстана» сможет всего один оператор, что решает проблему кадрового голода. Финансы на развитие своих разработок компания получает от продажи китайских станков.

Агентство инвестиционного развития Татарстана и Промышленный кластер республики представили объединенный стенд. На нем экспонируются девять компаний из РТ, Москвы и Свердловской области, которые являются участниками комитета станкостроения Промкластера.

«В этом году мы планируем выпустить 574 станка, в Татарстане работает семь станкостроительных предприятий. На следующий год планируется 10-процентное увеличение, а к 2027 году мы реализуем девять инвестиционных проектов на сумму 4,4 млрд рублей. И мы должны достигнуть 2,5 тыс. станков, а в ближайшей перспективе, до 2035-го, – до 6,5 тыс. станков. Все условия для этого есть», – заявил глава Промкластера РТ Сергей Майоров.

Еще один экспонат выставки – первый промышленный пятиосевой 3D-принтер, который оснащен поворотно-наклонным столом. За счет особенностей стола до 50% уменьшаются затраты на печать, качество видовых поверхностей не страдает от следов поддержек, а прочность изделий увеличивается. Этот принтер, как и многое другое оборудование на выставке «ТЕМП», гости могли увидеть в действии.

В течение трех дней, с 4 по 6 декабря, в МВЦ «Казань Экспо» будет выставлено более 80 единиц оборудования. Это почти втрое больше, чем в прошлом году.