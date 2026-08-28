Выставка «Дальневосточный финал. От войны к миру» пройдет в Казани с 3 сентября

В Историческом парке «Россия – Моя история» в Казани 3 сентября откроется мультимедийная выставка «Дальневосточный финал. От войны к миру», приуроченная ко дню окончания Второй мировой войны и разгрома милитаристской Японии. Проект создан при поддержке Минпросвещения РФ, Правительства Сахалинской области, Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Экспозиция будет работать до 23 октября. На площади более 2,1 тыс. кв. м разместятся 22 раздела, включающих новые и рассекреченные документы, фотографии, мультимедийные материалы о завершающем этапе Второй мировой войны. Посетители узнают о военных операциях, приведших к разгрому Квантунской армии, освобождению Южного Сахалина и Курильских островов, о высадке десанта на Шумшу, штурме Харамитогского укрепрайона и десантах в портах Торо и Маока.

Отдельное внимание уделено деталям, редко встречающимся в хрониках: на Сахалине японские танки вкапывали в землю и использовали как огневые точки, а в Маоке девять девушек-телефонисток до последнего передавали сообщения о продвижении советских войск. Мультимедийные экраны расскажут о подвигах героев советско-японской войны: Николае Викулове, Якове Баляеве, Леониде Смирных и Антоне Буюклы. Отдельные залы посвящены работе медиков и решениям Токийского и Хабаровского процессов над японскими военными преступниками.

На выставке представлены уникальные архивные документы МИД РФ: телеграммы Вячеслава Молотова, соглашения по Дальнему Востоку, акты о капитуляции Японии. Вход свободный. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00, понедельник – выходной. Запись на экскурсию по телефону: +7 962 571-30-27.