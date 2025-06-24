Высший совет Республиканского общественного движения «Татарстан – Новый век» согласовал кандидатуры для последующего выдвижения кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований республики. Советы территориальных отделений «ТНВ» предложили 159 человек. Об этом стало известно сегодня на заседании движения в Госсовете РТ.

«Наши территориальные отделения проведут конференцию уже по выдвижению этих кандидатов в депутаты», – сказала председатель исполкома Высшего совета «ТНВ» Алсу Тарханова.

Она отметила, что законодательство позволяет движению выдвигать кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Татарстана.

«Мы этим правом пользуемся каждый раз. В прошлые выборы от нас 149 человек стали депутатами в муниципальных образованиях. И в этот раз дали задание территориальным отделениям провести работу по подбору кандидатов», – отметила Тарханова.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин напомнил, что 14 сентября в Татарстане пройдут выборы Раиса РТ. Кроме того, в этот же день предстоит избрать более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Глава парламента подчеркнул, что предстоящие выборы должны пройти честно и легитимно.

«В подавляющем большинстве должны быть избраны люди, понимающие ответственность за свою работу, которые могут и дальше вести родную республику в правильном направлении, по тому пути, который намечен. В Татарстане каждый год вводиться большое количество жилья, строятся новые дороги. Республика живет полнокровной жизнью. И Раису РТ Рустаму Минниханову удается находить взаимопонимание с федеральным центром и вместе решать задачи», – заявил он.