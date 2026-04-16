Высшая школа нефти вошла в топ лучших вузов страны

Высшая школа нефти (ВШН) поднялась с топ-300 до топ-200 в рейтинге вузов России по ключевым направлениям: качество образования, трудоустройство выпускников и инновационная деятельность университета, сообщила газета «Нефтяные вести».

Национальный агрегированный рейтинг вузов 2026 года охватывает 732 вуза из нового мониторинга эффективности Минобрнауки РФ. Это позволяет всесторонне анализировать качество образования – как в национальном масштабе, так и в разрезе регионов и отраслей.

ВШН получила высший балл в таких рейтингах, как «Международное признание», «Мониторинг эффективности вузов», «Оценка качества обучения» и «Рейтинг по трудоустройству».

Школа также стабильно получает положительные оценки в рейтингах «Интерфакс», «Первая миссия», RAEX, а также по индексу Хирша и в рейтингах «Табитуриент» и Brand Analytics.