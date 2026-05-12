Общество 12 мая 2026 13:06

Высшая школа нефти вошла в топ-50 инженерных вузов Европы

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Университет подтвердил свой статус одного из сильнейших инженерных вузов континента. По итогам международного рейтинга RankPro 2026 вуз занял 49-е место в Европе по направлению «Инжиниринг и технология» и вошел в мировой топ-200 по этому же профилю.

Всего в рейтинге участвовало 389 европейских университетов, и ВШН опередил многие классические и технические вузы с многолетней историей.

RankPro оценивает не только академическую успеваемость, публикационную активность и цитируемость, но и репутацию среди экспертов, международное сотрудничество, а главное – связь инженерных школ с реальной промышленностью. По всем трем направлениям АГТУ ВШН показал результат уровня ведущих технических школ Европы.

