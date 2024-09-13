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Высокогорский район за первые полгода инвестировал в основной капитал 9,7 млрд
Объем инвестиций Высокогорского района Татарстана в основной капитал республики за первое полугодие 2024 года составил порядка 9,7 млрд рублей. Об этом в рамках инвестиционного часа в Агентстве инвестиционного развития РТ рассказал глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов.
В 2023 году показатель составлял порядка 21 млрд рублей.
«Объем инвестиций выполняется благодаря поступательному развитию действующих и вновь создаваемых предприятий и благодаря реализации федеральных и республиканских программ, а также за счет проектов, находящихся уже на сопровождении района», – сказал глава муниципалитета.
Он также отметил, что в последние два года в район начали переезжать компании, которые раньше располагались в Казани и арендовали там площади для развития бизнеса. Сегодня они приобрели земельные участки в Высокогорском районе, в чем власти оказали им содействие.
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