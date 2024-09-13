Высокогорский район улучшил позиции в рейтинге социально-экономического развития

Высокогорский район Татарстана стал шестым в рейтинге социально-экономического развития республики по итогам первого полугодия 2024 года. Об этом в рамках инвестиционного часа в Агентстве инвестиционного развития РТ рассказал глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов. За год район поднялся на пять позиций — с 11 места.

«В этом году ставится задача войти в первую пятерку в рейтинге социально-экономического развития», — подчеркнул он.

По итогам года валовый территориальный продукт должен составить 44,3 млрд рублей. Это на 3,9 млрд больше, чем в прошлом году, когда он достигал 40,4 млрд рублей. Большую часть в 2023 году в нем занимали промышленность – 37,2%, оптовая и розничная торговля – 13,8%, сельское и лесное хозяйство – 13,3%.