Высокогорский район Татарстана провел Сабантуй для татар Самарской области

В минувшую субботу в Сызрани прошел традиционный татарский национальный праздник Сабантуй, который уже более тридцати лет объединяет жителей города. Организатором торжества выступил Высокогорский район Республики Татарстан, закреплённый за этим регионом в рамках системы поддержки татарской культуры за пределами республики.

Праздничное мероприятие собрало сотни гостей. Жителей приветствовали глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов и мэр Сызрани Сергей Володченков. В торжественной части праздника Равиль Хисамутдинов вручил награды активистам татарской национально-культурной автономии за вклад в сохранение родных традиций.

«Каждому району Татарстана поручена поддержка татар, живущих в других регионах страны. Высокогорскому району доверена Сызрань, и мы с гордостью исполняем эту миссию», — отметил Хисамутдинов.

Гости праздника смогли окунуться в атмосферу национального единения: работали творческие площадки, проводились мастер-классы, выставки народных промыслов. Свои номера представили артисты из Высокогорского и Старокулаткинского районов, а также местные коллективы.

Настоящим украшением Сабантуя стали традиционные игры: армрестлинг, перетягивание каната, лазание на 9-метровый столб, борьба «корэш». Победителем и батыром Сабантуя стал Ульфат Ибрагимов из Татарстана, который, проявив благородство, оставил главный приз — барана — сызранцам.

«Самарская область — дом для более 130 тысяч татар. Сабантуй стал для многих не только праздником, но и важной точкой объединения культур, семейных ценностей и искреннего гостеприимства», — добавил мэр Сызрани Сергей Володченков.

Праздник завершился на высокой ноте, оставив в сердцах участников теплые воспоминания о единстве, уважении к традициям и настоящей народной радости.