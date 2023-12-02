Высокогорский район победил в конкурсе «Цифровая трансформация российского спорта»

Отдел по делам молодежи и спорту Высокогорского района одержал победу во Всероссийском конкурсе «Цифровая трансформация российского спорта». Его признали лучшим муниципальным органом управления в этой сфере среди муниципалитетов с населением до 250 тыс. жителей. Результаты оглашены в павильоне Координационного центра Правительства на ВДНХ, сообщает ТАСС.

В этом году для участия в конкурсе поступило 564 заявки из 65 регионов страны. Конкурсная комиссия определяла лидеров по восьми номинациям, в том числе лучшего тренера-преподавателя, организации, федерации и органы, которые наиболее эффективно вовлечены в цифровизацию отрасли и создали разработки цифровой работы для внедрения учебно-тренировочный процесс.

Победители смогут пройти повышение квалификации от Финансового университета при Правительстве России.