Высокогорский район отметил День Победы шествием, бронетехникой и концертом

Высокогорский район торжественно отметил 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Главные праздничные мероприятия прошли 9 мая в селе Высокая Гора. Центром торжеств вновь стала улица Центральная, где второй год подряд состоялся масштабный парад, ставший одной из главных традиций района.

Праздничный день начался с церемонии возложения цветов к мемориалу памяти на Аллее Славы у Вечного огня в поселке железнодорожной станции Высокая Гора. В памятном мероприятии приняли участие глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов и министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин.

В этот день жители вспоминали подвиг земляков, ушедших на фронт. В годы Великой Отечественной войны Высокогорский район отправил на фронт более 16 тысяч бойцов, около 11 тысяч из них не вернулись домой.

В 10 часов на улице Центральной стартовал торжественный митинг. Обращаясь к жителям района, Равиль Хисамутдинов напомнил о героизме фронтовиков и тружеников тыла.

«В годы Великой Отечественной войны только Высокогорский район дал фронту более шестнадцати тысяч бойцов. К родным очагам не вернулись около одиннадцати тысяч земляков. За бессмертный подвиг, исключительно мужество в боях шесть наших земляков удостоены звания Героев Советского Союза. Один — полный кавалер орденов Славы. Их имена золотыми буквами навечно вписаны в героическую летопись грандиозной битвы с врагом», — отметил он.

Глава района также подчеркнул, что 2026 год в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести, и напомнил о вкладе жителей района в Победу. В годы войны колхозы района сдали государству 125 тысяч центнеров хлеба, перевыполнив план, а каждый пятый житель внес личные средства в фонд Красной Армии.

Традиционное обращение с просьбой разрешить начало парада произнес военный комиссар Александр Найденов. В этом году рядом с ним находился 10-летний Арслан Хабибуллин, ставший юным участником церемонии открытия.

В масштабном параде приняли участие более тысячи артистов и участников. Шествие открыли ветераны войн и жители в форме советской армии. Затем по улице Центральной прошли самые юные участники праздника — воспитанники детских садов в костюмах летчиков, танкистов, моряков и пехотинцев.

Одним из самых зрелищных моментов стало выступление военнослужащих Казанского танкового училища. Бойцы продемонстрировали элементы рукопашного боя, а также скорость и слаженность при сборке и разборке автомобиля УАЗ.

Колонну военной техники возглавил боевой танк Т-72, предоставленный танковым училищем. Следом по улице прошли БТР, БРДМ и другая бронетехника — всего около 50 единиц техники. Завершили парад ретроавтомобили, создавшие атмосферу военных лет.

После основной части праздника в районе работали сразу несколько тематических площадок — у спортивного комплекса, Ледового дворца и в Парке Победы. Для жителей организовали полевую кухню, выставки военной техники, интерактивные зоны и фотолокации. В Парке Победы гости могли увидеть настоящий танк Т-72, принять участие во флешмобе рисунков на асфальте и посетить выставку ретроавтомобилей.

Также в течение дня работали иммерсивный театр, музейная экспозиция и фотозона с артистом в образе маршала Георгия Жукова.

Особым событием стала акция по посадке деревьев в Парке Победы. Здесь высадили 15 лип в память о поколении победителей. В акции приняли участие Марат Айзатуллин, Равиль Хисамутдинов, юнармейцы и руководители ведомств.

После этого участники торжеств возложили цветы к памятнику воинам двух поколений, который был открыт в 2023 году по инициативе участника специальной военной операции.

Завершился праздничный день большим концертом в Парке Победы, собравшим жителей и гостей района.