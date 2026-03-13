Высокогорский район доставил в Лисичанск более 20 тонн гуманитарной помощи

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Гуманитарная колонна из Высокогорского района Татарстана доставила в подшефный Лисичанск более 20 тонн помощи. Колонну возглавил глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов.

«Большую помощь в формировании гуманитарного груза оказал министр сельского хозяйства Татарстана Марат Заббаров. Заявку Лисичанска мы заранее проработали вместе с заместителем премьер-министра республики Ринатом Садыковым и постарались привезти все необходимое для жителей. Основной акцент сделали на строительных материалах», – отметил Хисамутдинов.

В подшефный город доставили строительные материалы: 270 листов ОСБ-плит, три паллеты металлического профиля и профнастила, а также дизельный генератор. Кроме того, привезли шесть тонн картофеля.

Во время поездки представители района встретились с военнослужащими из Высокогорского района, которые проходят службу на территории ЛНР. Им передали адресную помощь: пять средств радиоэлектронной борьбы, 20 генераторов, 15 бензопил, 10 автономных дизельных обогревателей, 30 радиостанций, маскировочные сети и посылки от родных и близких.

Медикаменты и перевязочные материалы также доставили в госпиталь Луганска.