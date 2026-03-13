news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
ЛНР и Татарстан 13 марта 2026 11:55

Высокогорский район доставил в Лисичанск более 20 тонн гуманитарной помощи

Читайте нас в
Телеграм
Высокогорский район доставил в Лисичанск более 20 тонн гуманитарной помощи
Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Гуманитарная колонна из Высокогорского района Татарстана доставила в подшефный Лисичанск более 20 тонн помощи. Колонну возглавил глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Большую помощь в формировании гуманитарного груза оказал министр сельского хозяйства Татарстана Марат Заббаров. Заявку Лисичанска мы заранее проработали вместе с заместителем премьер-министра республики Ринатом Садыковым и постарались привезти все необходимое для жителей. Основной акцент сделали на строительных материалах», – отметил Хисамутдинов.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В подшефный город доставили строительные материалы: 270 листов ОСБ-плит, три паллеты металлического профиля и профнастила, а также дизельный генератор. Кроме того, привезли шесть тонн картофеля.

Во время поездки представители района встретились с военнослужащими из Высокогорского района, которые проходят службу на территории ЛНР. Им передали адресную помощь: пять средств радиоэлектронной борьбы, 20 генераторов, 15 бензопил, 10 автономных дизельных обогревателей, 30 радиостанций, маскировочные сети и посылки от родных и близких.

Медикаменты и перевязочные материалы также доставили в госпиталь Луганска.

#ЛНР и Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

12 марта 2026
«Этот вечер всегда ждут с особым трепетом»: как Татарстан провел ифтар в Москве

«Этот вечер всегда ждут с особым трепетом»: как Татарстан провел ифтар в Москве

12 марта 2026
Новости партнеров