Комбайны высокой автоматизации на полях Татарстана

Сегодня системы автоуправления комбайнами РСМ Агротроник Пилот 1.0 и 2.0, разработанные одним из лидеров сельхозмашиностроения Ростсельмаш, прочно входят в практику агропроизводителей, так как позволяют снижать потери, экономить время уборки, повышать рентабельность бизнеса аграриев.

Системы автоуправления не просто дань времени, но осознанная необходимость. Они помогают аграриям эффективнее проводить уборку урожая, повышают как сменную производительность, так и безопасность за счет нивелирования человеческого фактора. В целом их применение позволяет на 30% повысить эффективность уборки, снизить время работы и увеличить сбор урожая до 3–5% за счет снижения потерь от осыпания. При этом применение систем Ростсельмаш дает экономию топлива и моторесурса техники.

Ростсельмаш разработал и промышленно протестировал целое семейство электронных систем автоуправления, известных как системы РСМ Агротроник Пилот. Среди них и первая в мире гибридная система, работающая на базе не только технологий высокоточной навигации, но и машинного зрения.

Первая система РСМ Агротроник Пилот 1.0. позволяет управлять траекторией движения комбайна и вести его параллельно предыдущему гону. Способом повышения точности позиционирования является базовая станция RТК. Она обеспечивает высокую точность прохода параллельно предыдущему гону (до 2,5 см), непрерывно передавая сигналы коррекции посредством радиоканалов.

Одна базовая станция может передавать поправки на целую группу комбайнов. Радиус покрытия — 5-7 км. Это система автоуправления, имеющая широкий набор функций, приспособленных к сельхозтехнике. Но изюминка ее в том, что Ростсельмаш в отличие от других производителей предлагает станцию RTK как базовый элемент.

Установленная в поле базовая RTK станция передает поправки посредством радиоканалов в блок управления, который отвечает за работу механизмов автоуправления техникой. На дисплее механизатора отображается весь процесс автоуправления.

С помощью дисплея также задаются рабочие параметры, имеется возможность загружать и выгружать необходимые диагностические данные, настраивать и калибровать систему и другие исполнительные механизмы.



Не менее интересным решением является и система РСМ Агротроник Пилот 2.0, созданная на основе первой в мире гибридной технологии: RTK и машинного зрения. Главная особенность уникальной разработки Ростсельмаш заключается в применении машинного зрения, которое способно вовремя распознать препятствие и остановить перед ним комбайн. Благодаря гибридной системе РСМ Агротроник Пилот 2.0 обеспечивает безопасность при проведении полевых операций. Система дает возможность механизатору сконцентрироваться на качестве уборки.

РСМ Агротроник Пилот 2.0 призван максимально уберечь хозяйства от такой проблемы, как повреждение агромашин в поле.

В целом благодаря использованию систем автоуправления количество пропусков и перекрытий при уборке снижается до 20%, благодаря чему экономятся ГСМ, а работа в условиях плохой видимости и в темное время суток становится эффективнее. Сбор зерна при этом повышается как минимум на 3-5%.