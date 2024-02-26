«Высокий уровень медпомощи»: Магдеев рассказал о встрече с бойцами в госпитале Бурденко

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко в Москве. Там он встретился с военнослужащими, находящимися на лечении, в том числе и с уроженцами Автограда. О своей поездке он рассказал на аппаратном совещании.

«Наши татарстанцы там проходят лечение, в том числе и военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации из города Набережные Челны. Пообщались, поздравили с наступающим праздником (23 Февраля — прим. Т-и), выслушали пожелания и вопросы. Достаточно высокий уровень оказания медицинской помощи центральным военным госпиталем нашей страны. Опытные врачи, медицинский персонал. Ну и, безусловно, наши воины были приятно удивлены, что представитель города Набережные Челны приехал в преддверии праздника поздравить доблестных защитников. Это тоже очень важно», — заявил мэр.

На аппаратном совещании Магдеев поручил главе Управления здравоохранения Челнов Рустаму Нугманову и заместителю руководителя исполкома Рамилю Халимову совместно с Госпиталем для ветеранов войн продумать план работы по поддержке военнослужащих, которые вернутся из зоны спецоперации. Он также рекомендовал главам администраций районов обратить внимание на бойцов.

«У нас в городе успешно работает Госпиталь для ветеранов войн. К нашему городу приписано большое количество военнослужащих Закамской зоны, в том числе из города Набережные Челны. Они возвращаются из зоны специальной военной операции. Им надо получать необходимую поддержку, это тоже очень важно. Поэтому, главы районов, обратите внимание на наших воинов. Разные есть вопросы. В ходе нашей встречи мы эти вопросы обсуждали — житейские, бытовые. Поэтому я считаю своим долгом как руководителя города находить ответы на эти вопросы, помогать нашим воинам, которые условно завтра, послезавтра встанут в строй, вернутся к мирной жизни. После восстановления, лечения мы должны поддержать и помочь. И морально, и материально, и чисто по-человечески», — добавил мэр.

Магдеев также напомнил, что еще в начале спецоперации говорил: наступит время, когда военнослужащие по различным причинам будут возвращаться и проходить курсы реабилитации и восстановления.

«Поэтому такое время уже наступило. Мы тоже здесь свою лепту как муниципальная власть должны внести, — отметил руководитель города. — Понятно, что вопросы лечения и оздоровления — это чисто специальный медицинский вопрос, для этого есть высококвалифицированные работники госпиталя. Но в бытовом и житейском плане вопросы имеют место быть. Вопросы трудоустройства, адаптации после того, что прошли наши военнослужащие. Я думаю, что мы здесь вместе с Центром занятости и с нашими трудовыми коллективами можем оказать помощь и поддержку. Тем более что потребность и в кадрах есть, и приемлемая работа есть для наших военнослужащих».

В поездке также принимали участие заместитель Премьер-министра РТ — полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Ахметшин и глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.