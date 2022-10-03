«Высокий уровень мастерства»: Минниханов поздравил чемпионов России — «Динамо-Ак Барс»

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму игрокам и руководству команды «Динамо-Ак Барс» по хоккею на траве, поздравив их с победой в Кубке России.

«В 20-й раз вы сумели продемонстрировать свой высокий уровень мастерства и сделать это, как и подобает такому случаю, поистине триумфально – досрочным завоеванием золота и установлением нового рекорда. Безусловно, впечатляющий успех и прочное многолетнее лидерство команды в отечественном первенстве – результат безупречного профессионализма и огромной работы всех игроков, тренерского штаба и руководства клуба. Благодарю всех вас за радость этой знаковой победы, за приумножение авторитета Татарстана как одного из самых спортивных регионов страны. Республика гордится вами. Желаю вам неизменной удачи, покорения новых вершин – в спорте и в жизни, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким», – отметил Минниханов.

Сегодня на поле казанского Центра хоккея на траве команда «Динамо-Ак Барс» победила в финале Кубка России «Динамо» из Электростали. Счет по итогам матча составил 3:1 в пользу казанцев.