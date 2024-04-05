Высокий износ сетей и низкие зарплаты: проблемы сферы водоснабжения обсудили в Казани

Средний уровень зарплаты работников, занятых в сферах водоснабжения и водоотведения Татарстана, составляет 33 тыс. рублей. Работа у них нелегкая, и аварии на сетях, 30–40% которых нуждаются в замене, случаются часто.

Финансирование инвестпрограмм в этой сфере за последние годы увеличилось в основном за счет крупных организаций в городах, на селе пока дела обстоят плачевно. Вопросы правового и нормативного регулирования деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения обсудили сегодня в Казани на заседании коллегии Госкомитета РТ по тарифам.

«В сфере водоснабжения Татарстана насчитывается 112 организаций с общей численностью обслуживающего персонала более 2,8 тыс. человек и со средней заработной платой 33 тыс. рублей. Среднеотпускной тариф для населения с 1 июля 2024 года составит 34,94 рубля за куб. метр с учетом НДС», — сообщила первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

По данным спикера, в республике насчитывается в общей сложности около тысячи источников водоснабжения и 16 тыс. километров сетей водоснабжения.

В сфере водоотведения на сегодняшний день в Татарстане услуги оказывают 86 организаций, где работают 2,2 тыс. человек, их средняя заработная плата также составляет 33 тыс. рублей. Среднеотпускной тариф для населения с 1 июля 2024 года составит 34,94 рубля за куб. метр с учетом НДС. В сфере водоотведения проложено почти 5 тыс. километров сетей, работают 115 биологических очистных сооружений и около 1 тыс. канализационно-насосных станций.

«За последние пять лет в регионе плавно растут суммы вложенных средств и количество инвестиционных программ в данных сферах. Это связано с обеспечением целевого источника в виде амортизации, начисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду в части услуги „водоотведение “ . Всего на 2024 год практически 6,5 млрд рублей приходится на инвестиционную составляющую в этих двух сферах», — отметила Хабибуллина.

За 2020–2022 годы доля водопроводных сооружений, нуждающихся в замене в Татарстане, в общей сложности составляет примерно 31-32%, а доля канализационных сооружений — примерно 38-39%. По России аналогичные данные выглядят несколько иначе.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Мы видим, что показатели по России в сфере водопроводных сооружений практически не меняются и стоят на уровне 43-44%, в сфере канализационных сооружений — 44–46,5%. В Татарстане данные показатели ниже на 10%. Работы по привлечению и освоению инвестиций, введению новых объектов, проведению реконструкции и модернизации видны в последнее время», — пояснила Хабибуллина.

Спикер заметила, что в работе крупных водоканалов всё стабильно: есть инвестиционные программы, которые реализуются, есть источники финансирования. Однако в сельской местности проблема на сегодняшний день стоит остро.

«На кадастровый учет поставлены объекты водоснабжения и водоотведения только в крупных населенных пунктах. В сельских поселениях эти объекты зачастую не поставлены на кадастровый учет, там не ведутся и работы по признанию их бесхозными. Работа по приведению их в порядок в соответствии с федеральным законодательством ведется медленно», — заметила первый зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам.

По ее словам, говорить о каких-то инвестициях в сельскую местность, а сети там с достаточно большим износом, пока рано. А включение в тариф дополнительных инвестиций на реализацию мероприятий для стабилизации износа сетей водоснабжения и водоотведения приведет к большому росту тарифов.

«Подводя итоги, можно сказать, что у объектов ЖКХ в сельской местности низкая инвестиционная привлекательность. Во многом это за счет длительности срока окупаемости и низкой тарифной выручки», — резюмировала Хабибуллина.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Для решения этого вопроса она предложена «централизацию ответственности». К примеру, в Мамадышском районе насчитывается 36 сельских поселений, и на каждое заключается отдельное концессионное соглашение. В таком случае объем оказанных услуг выше, и выручка тоже. Возможно, такой подход привлечет потенциальных инвесторов в эту сферу, считает представитель Госкомитета РТ по тарифам. Второе предложение касается финансирования из местного бюджета по отдельному соглашению.

«Возможно софинансирование тех или иных мероприятий в целях сглаживания роста тарифов и проведения мероприятий по реконструкции и модернизации», — уточнила Лариса Хабибуллина.

В работе коллегии принимали участие председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев, начальник Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин, начальник Управления регулирования ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин и другие официальные лица.