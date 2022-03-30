«Высокие риски, но и доходы тоже»: в Татарстане открылись ниши для техностартапов

С уходом иностранных компаний в экономике открываются новые ниши и возможности, в том числе в сфере цифровизации. Молодых людей в Татарстане призывают активно ими пользоваться, начинать и развивать свои стартапы. Как республика «переживет шторм и сохранит лидерство в IT-сфере», обсудили на встрече в рамках Международного форума Kazan Digital Week.

Рифкат Минниханов: «Китай всю жизнь копировал и реализовывал. Сейчас мы тоже пришли к этому, на них нужно ориентироваться. Другого варианта нет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Студенты-предприниматели могут получить по 1 млн рублей на стартапы

Председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов обратил внимание, что в республике есть много программ грантовой поддержки студенческого предпринимательства. В том числе деньги выделяются на проекты по импортозамещению. Однако пока молодые люди не принимают активного участия в них.

Он анонсировал, что сейчас в России проходит конкурс «Студенческий стартап», который продлится до 11 апреля. Будут разыграны гранты для 1 тыс. молодых студентов-предпринимателей. Размер каждого составляет 1 млн рублей.

«Деньги будут разыграны безвозмездно и безвозвратно. К сожалению, Татарстан пока не в лидерах», – отметил Минниханов.

Спикер призвал еще раз посмотреть на технологические решения, которые разрабатывают студенты, чтобы они могли получить финансовую поддержку.

На сегодняшний день в республике есть все условия для развития стартапов, причем необязательно, чтобы они были высокотехнологичными Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начать можно с малого – выпуска шестеренки, «которая у нас не производится»

Рифкат Минниханов подчеркнул, что на сегодняшний день в республике есть все условия для развития стартапов, причем необязательно, чтобы они были высокотехнологичными. Такая продукция могла бы заменить ту, которая раньше импортировалась.

«Информационные технологии, на мой взгляд, являются сквозными технологиями во всех отраслях. На сегодняшний день стартапы подразумевают, что человек возьмет и сделает. Другого варианта нет. Например, есть вероятность, что нам придется на стартапе делать гвозди, потому что у нас они не производятся. В этом ничего зазорного нет», – заявил он.

По его словам, раньше стартапы «не выстреливали», потому что большинство комплектующих и товаров ввозились из-за границы. «Китай всю жизнь копировал и реализовывал. Сейчас мы тоже пришли к этому, на них нужно ориентироваться. Другого варианта нет», – заметил Минниханов.

Минниханов предложил в первую очередь рассматривать технологическое предпринимательство Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минниханов предложил в первую очередь рассматривать технологическое предпринимательство. «А что делать? Поэтому я сказал, что надо рассматривать технологические точки», – подчеркнул спикер.

По его мнению, это не обязательно сразу должен быть большой высокотехнологичный завод. Начать можно с малого, например выпуска шестеренки, «которая у нас не производится».

«Нам показали наши слабые места»

Генеральный директор особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» Ренат Халимов констатировал, что на российском рынке информационных технологий пока неопределенность. Некоторые специалисты покинули страну, а на поставку оборудования и электронной компонентной базы введены экспортные ограничения. Однако текущая ситуация, по мнению Халимова, позволяет найти новые возможности для развития стартапов.

«Есть два типа людей – предприниматели и инвесторы. Есть предприниматель, который создает, и инвестор, который ищет интересные темы. Никто вам никогда не будет гарантировать точный выигрыш. Да, у нас высокие риски, но и доходы тоже. Говоря о стартапе – это гибкая структура, когда рынок меняется. Теперь можно транспортировать продукт, посмотреть, где еще можно что-то предпринять и сделать», – убежден руководитель ОЭЗ «Иннополис».

Ренат Халимов: «Нам показали наши слабые места. То есть там, где надо быть импортозамещенными. Страна будет это делать и поддерживать такие проекты» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Эксперт добавил, что он не наблюдает оттока иностранных IT-компаний. «Среди наших компаний имеются иностранные, но они просто меняют бизнес-модель. Они не хотят уходить с российского рынка. Но если говорить о серьезных проектах импортозамещения, то сегодня при поддержке государства эта история выстрелит», – считает он.

Халимов уточнил, что ушедшие с российского рынка компании продемонстрировали «слабые места» внутреннего рынка. «Нам показали наши слабые места. То есть там, где надо быть импортозамещенными. Страна будет это делать и поддерживать такие проекты. Сейчас есть много институтов развития, фондов и так далее. У нас прекрасное будущее, все будет отлично. Сейчас появляется окно возможностей, которым надо пользоваться и искать направления, которые освобождаются, и занимать их. Мы также нацелены на то, чтобы была экспортная выручка», – сообщил он.

«Рынок сейчас резко высвободился»

IT-рынок в Татарстане продолжает развиваться, и республика сможет сохранить лидерство в данной сфере, добавил генеральный директор АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» Нияз Халлиулин.

«Все зависит от мер государственной поддержки, скорости их предоставления, а также от того, какие компании будут замещать импортные системы. Для этого есть возможности. Рынок сейчас резко высвободился», – добавил он.

Нияз Халлиулин: «Все зависит от мер государственной поддержки, скорости их предоставления, а также от того, какие компании будут замещать импортные системы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В ответ Рифкат Минниханов уточнил, что государственное управление должно быть в консолидации с бизнесом.

«Я сейчас скажу не очень хорошие вещи. Система государственного управления есть, существует, и без нее мы жить не можем. Но, к сожалению, на сегодняшний день она не умеет заниматься бизнесом. Я всегда говорю, что управляет государством бизнес, а государство, в свою очередь, ему помогает. Мы сегодня стараемся решить», – сказал он.

Он напомнил, что эти вопросы решает Инвестиционно-венчурный фонд, здесь при поддержке государства решаются вопросы консолидации финансовых средств для стартапов. «Сегодня все поняли, что без коммерческих решений государство управлять не может», – заметил Минниханов.

«В Татарстане будет создано две стартап-студии»

В Татарстане в рамках стратегических инициатив рассматривается создание пяти передовых инженерных школ. «Вузы, предприятия и бизнес объединяются, и сегодня в рамках стратегических инициатив рассматривается создание пяти инженерных школ на базе вуза. У нас пять претендентов. Всего в России будет 30», – отметил он.

По словам Минниханова, в рамках технологического предпринимательства появятся две стартап-студии, которые будут выпускать по 30 стартапов каждый год Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, одним из направлений также станет создание стартап-студий. «В рамках технологического предпринимательства появятся две стартап-студии. Они будут выпускать по 30 стартапов каждый год. Но для этого нужно выступать всем вместе. Сегодня идет интеграция «западных» стартапов – КФУ и Иннополиса – и «восточных» – филиал КФУ в Набережных Челнах и Нижнекамский госфилиал», – сказал он.

«Основная причина ухода – эмоциональный порыв»

Глава ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов коснулся темы оттока компаний и кадров.

«Несмотря на текущие события, я не скажу про отток компаний. Что сейчас происходит? По статистике, у нас отток по компаниям меньше 10. И то если оценить тех, которые ушли по политическим причинам, – три международные компании. Они не закрывают офисы, но пока временно приостановили активность. Еще шесть компаний работали на зарубежные рынки. Им становится тяжело вести деятельность с российской юрисдикцией. Сложности в получении средств от клиентов», – сказал он.

С уходом зарубежных компаний, российские игроки приступили к наращиванию количества вакансий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С уходом зарубежных компаний российские игроки приступили к наращиванию количества вакансий. «Количество новых вакансий перекрывает отток, который составляет менее 2%. Но я общался с разработчиками, которые уехали. Основная причина ухода – эмоциональный порыв. На самом деле, многие хотят вернуться. Рациональное решение – посмотреть, что будет, но с большим желанием вернуться», – рассказал он.