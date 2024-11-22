Высокая зарплата и бесплатное проживание: «КАМАЗ» ищет кадры в районах Татарстана

Фото: Михаил Захаров, © «Татар-информ»

Выездные встречи в Дрожжановском, Буинском и Кайбицком районах Татарстана проводит сегодня ПАО «КАМАЗ» для того, чтобы привлечь новые кадры, которые согласятся на работу вахтовым методом.

«В списке ПАО «КАМАЗ» 735 рабочих профессий. Сегодня соискателям будет предложено более 35 вакансий на различные предприятия. Средняя зарплата на КАМАЗе составляет 90 тыс. рублей. Чтобы получать такой доход, нужно иметь опыт работы», - рассказали «Татар-информу» в пресс-службе компании.

В топ-10 вакансий вошли такие специальности, как наладчик автоматических линий, наладчик с программным управлением, слесарь-инструментальщик, шлифовщик, водитель категории C, D, E токарь, фрезеровщик, мастер, сварщик, водитель погрузчика.

«Для каждого мы подберем удобный график работы, а также работу вахтовым методом. Компания предлагает бесплатный проезд до места работы, частичную компенсацию проезда, бесплатное проживание в комфортабельном общежитии в центре города и компенсацию затрат на аренду жилья», - добавили в пресс-службе.

Подробности тура автогиганта по районам в поисках новых кадров мы расскажем сегодня в нашем материале.