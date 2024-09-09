Три вызова выборов в Татарстане и первые результаты голосования

Вчера в Респулике прошли выборы в Госсовет Татарстана седьмого созыва

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ожидается рекордная явка

Пять лет назад в республике проголосовало 70,08% избирателей. В этом году за два часа до окончания голосования – на 18.00 – явка составила 63,3%. Что дает шансы на превышение результатов прошлых выборов. Итоговые данные, как ожидается, будут сегодня.

Ход выборов в республике уже прокомментировал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Доложу вам, что кампания в Татарстане прошла успешно — никаких инцидентов, непоняток. Люди пришли с удовольствием. У нас в Татарстане почти 3 миллиона избирателей, 17,7 тысяч проголосовали впервые. С праздником! Дай бог, чтобы родная республика жила!» — подвел итоги Мухаметшин, выступая на большом концерте ко дню выборов, который прошел рядом с Центром семьи «Казан».

Фарид Мухаметшин: «Доложу вам, что кампания в Татарстане прошла успешно — никаких инцидентов, непоняток» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экзитполы за «Единую Россию»

Замдиректора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского университета Мария Ефлова сообщила, что по данным экзитполов 75,7% отдали голоса за представителей партии «Единая Россия», за КПРФ проголосовали 10,8% участников опроса, за ЛДПР – 4,8%, «Новые люди» – 4,3%, «Справедливая Россия» – «Патриоты – За правду» (3,3%).

Мария Ефлова сообщила, что, по данным экзитполов, 75,7% отдали голоса за представителей партии «Единая Россия», за КПРФ проголосовали 10,8% участников опроса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Официальные итоги голосования, конечно же, могут отличаться, но определенные выводы по экзитполам уже можно делать.

Самое очевидное наблюдение – Татарстан показывает высокую поддержку партии «Единая Россия». Данные экзитполов сигнализируют об уверенной победе единороссов. Количество голосов за «Единую Россию» в Татарстане может оказаться еще большим, чем в 2019 году. А это означает, не только безоговорочную победу этой партии над своими конкурентами, но и еще большее, чем 2019 году, количество занятых кресел в республиканском парламенте. Напомним, что в Госсовете прошлого созыва единороссы заняли 85 мест из 100.

«В сегодняшних условиях эти выборы фактически демонстрируют нашу монолитность, нашу общность, наше единение в достижении тех целей, которые стоят перед республикой, перед страной», – прокомментировал ход выборов заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Камалтынов.

Официальные итоги голосования, конечно же, могут отличаться, но определенные выводы по экзитполам уже можно делать Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Здесь стоит добавить данные официального сайта ЦИК РФ по состоянию на 07:19. По итогам обработки 99,24% бюллетеней, за «Единую Россию» проголосовали 76,83% избирателей. КПРФ набрала 10,52%, ЛДПР — 4,38%, «Новые люди» – 4,19%, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ​» – 3,25%.​​​​​​

Причины уверенной победы «Единой России» в Татарстане 8 сентября

Предвыборная работа партии «Единая Россия» в Татарстане получилась не то что на голову выше предвыборной работы других партий – это совершенно иной уровень. Такая работа партии привлекает сторонников – ее ряды в республике насчитывают почти 126,7 тысячи татарстанцев.

Самое очевидное наблюдение – Татарстан показывает высокую поддержку партии «Единая Россия» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В целом результаты выборов в очередной раз показали высокую политическую ответственность и зрелость татарстанцев, а также высокую степень доверия избирателей к партии «Единая Россия».

Здесь надо понимать, что республика относится к передовым регионам России. В Татарстане высокий уровень жизни и развитая инфраструктура. Созданы все условия для комфортного проживания людей разных национальностей и вероисповедания. Во многом политический выбор татарстанцев определило именно желание общественно-экономической стабильности и процветания родной республики.

Высокая гражданская ответственность и дисциплина

Не оказалась проблемой для явки и отличная, почти летняя погода, манящая многих избирателей на приусадебные участки и дачи в этот выходной. Избиратели Татарстана отличились высокой сознательностью и ответственностью. Они массово пришли на избирательные участки, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Избиратели Татарстана отличились высокой сознательностью и ответственностью Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Всего на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва были открыты 2760 избирательных участков, включая 42 в местах временного пребывания избирателей – в больницах, в санаториях, в аэропорту. Безопасность на всех участках обеспечивали сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС и ФСБ, а также наблюдатели.

Отдельно следует сказать о системе общественного наблюдения за ходом выборов.

«Система общественного наблюдения хорошо развита в ряде регионов, и Татарстан относится к одним из передовых», — заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, политолог Александр Асафов на пресс-конференции в Едином информационном центре.

Александр Асафов: «Система общественного наблюдения хорошо развита в ряде регионов, и Татарстан относится к одним из передовых» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, в республике задействованы все форматы общественного наблюдения за голосованием. На участках работали 16 тысяч подготовленных и обученных наблюдателей, велось видеонаблюдение.

И еще – эти выборы в Татарстане прошли без каких-либо происшествий, что зафиксировала многочисленная армия наблюдателей. Нарушений, повлиявших на ход голосования, по словам главы ЦИК РТ, зафиксировано не было. Минздрав и МВД региона заявили об отсутствии тревожных сигналов и происшествий.

«В течение единого дня голосования на телефон горячей линии ЦИК РТ поступило более 700 сообщений, все они носили информационно-справочный характер, жалоб не поступало», – сообщили в ЦИК Татарстана.

Нарушений, повлиявших на ход голосования, по словам главы ЦИК РТ, зафиксировано не было Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Три вызова татарстанских выборов

Высокая явка в Татарстане показывает единение общества вокруг задач, которые стоят перед республикой в исторически непростое время. Однако политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что Татарстану удалось справиться с тремя вызовами, которые возникли в эту избирательную кампанию.

«Было три основных вызова. Первый связан с потенциальным риском усталости от избирательных кампаний, потому что в марте была большая избирательная компания [на выборах Президента России]… Психологически не всегда легко мобилизовать себя еще раз пойти на избирательные участки, тем более в сентябре, а не в марте», – сказал Виноградов на пресс-конференции в Едином информационном центре.

Михаил Виноградов считает, что Татарстану удалось справиться с тремя вызовами, которые возникли в эту избирательную кампанию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Второй вызов связан с ростом тревожности у россиян в целом, который фиксируют социологи за последний месяц, сообщил политолог. Третий – избирателям не всегда очевидно, для чего в стране существует институт депутатства.

По его мнению, эффект усталости и рутины от избирательной кампании в республике удалось преодолеть новыми форматами, в том числе семейным голосованием.

Также Виноградов сообщил, что голосование всей семьей на выборах в Татарстане выражено ярче, чем в других регионах России.

«Думаю, что с перечисленными вызовами удалось справиться», – сказал Виноградов.