Высокая вода и рекордные сбросы на Куйбышевском водохранилище: как проходит половодье в Татарстане

Высокая вода на Куйбышевском водохранилище этой весной привела к подтоплениям прибрежных дач и вынудила увеличить сбросы – с соответствующей просьбой власти Татарстана обращались в Росводресурсы. Сегодня уровень Волги у Казани на 67 сантиметров выше, чем годом ранее.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Этой весной на Куйбышевском водохранилище зафиксированы повышенные сбросные расходы. С 14 по 20 апреля они достигали 28–29 тысяч кубометров в секунду, что выше обычных максимальных значений, сообщила «Татар-информу» начальник отдела гидрологии и регулирования водопользования Минэкологии РТ Татьяна Васильева.

По ее словам, ситуация сложилась из-за сочетания нескольких факторов.

«Прошедшей зимой на территории Волжско-Камского бассейна величина снегозапасов значительно превышала норму. Был достаточно теплый апрель, верхняя Волга очень быстро дала приток. Также был большой приток с Камы, две недели назад наблюдалась очень высокая приточность на Куйбышевском водохранилище», – рассказала она.

Чтобы не допустить переполнения водохранилища, республика направила в Росводресурсы правительственную телеграмму с просьбой увеличить сброс через гидроузел до 29 тысяч кубометров в секунду. Для сравнения: обычно максимальные значения составляют 25–26 тысяч кубометров в секунду.

«14 и 15 апреля расходы были на уровне 28 тысяч кубометров в секунду, 16–18 апреля – 29 тысяч кубометров в секунду, 20–22 апреля – 26 тыс. кубометров в секунду, это очень высокие расходы. При этом уровень водохранилища не снижался», – подчеркнула Татьяна Васильева.

Нажмите, чтобы увеличить Источник: tatarmeteo.ru

Режимы работы гидроузлов определены до 10 мая

Пик половодья на водохранилищах уже пройден, сейчас наблюдается постепенное снижение приточности. Нижневолжские водохранилища – Куйбышевское, Саратовское и Волгоградское – продолжают работать в режиме специального весеннего попуска воды в низовья Волги.

На последнем заседании межведомственной рабочей группы Росводресурсы установили режимы работы гидроузлов до 10 мая. Для Куйбышевского водохранилища определены следующие параметры: 28 апреля – 22 тысячи кубометров в секунду, 29 апреля – 21 тысяча, с 6 по 10 мая – 19 тысяч кубометров в секунду.

«Для успешного прохождения нереста нужно поддержание высокого уровня воды, благодаря чему происходит обводнение мелководий. Сейчас на Куйбышевском водохранилище складываются благоприятные условия для нереста», – заметила Татьяна Васильева.

Она добавила, что специальный попуск включает сельскохозяйственную и рыбохозяйственную полки. Первая проходит при высоких сбросных расходах, сейчас же они постепенно снижаются.

Пик половодья на водохранилищах уже пройден, сейчас наблюдается постепенное снижение приточности Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уровни воды остаются выше нормы

Весенние попуски продолжаются. По данным Гидромета РТ, за последние сутки на Волжском участке водохранилища в пределах Татарстана уровень воды колебался от снижения на 12 см до повышения на 1 см, на Камском участке вырос на 4–16 см.

В целом уровни остаются выше нормального подпорного уровня: на Волжском участке – на 33–150 см, на Камском – на 105–310 см.

На Нижнекамском водохранилище зафиксировано небольшое снижение уровня – на 3–7 см.

Пик половодья сейчас формируется на Вятке. На других реках республики уровни воды менялись в обе стороны – от снижения на 17 см до роста на 22 см, однако остаются ниже опасных отметок и уровня выхода воды на пойму.

Как сообщил «Татар-информу» начальник отдела гидрологии Гидрометцентра РТ Алексей Соколов, 29 апреля у Верхнего Услона уровень воды зафиксирован на отметке 53,8 метра по Балтийской системе высот (БС), за сутки он опустился на 13 сантиметров.

«Я могу сказать, что эта отметка выше отметки прошлого года на 67 сантиметров. И выше на 1,2 метра средних многолетних значений на 29 апреля», – сообщил Соколов.

Опасная отметка около Казани – это 54,24 метра по БС, добавил специалист.

Алексей Соколов: «Практически на два метра выше нормальных значений наблюдался уровень воды и на полтора метра выше – ближе к весне» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Подтопления участков и жалобы дачников

Как отметил Алексей Соколов, гидрологическая ситуация этой весной формировалась на фоне повышенных уровней воды еще зимой.

«Практически на два метра выше нормальных значений наблюдался уровень воды и на полтора метра выше – ближе к весне. Накопились большие запасы снега, уровень воды был повышен. Потом началось весеннее наполнение, малые реки начали отдавать талую воду в водохранилище и его уровень стал повышаться. Все крупные реки, которые впадают в Куйбышевское водохранилище, отличались большими снегозапасами», – напомнил он.

По его словам, этой весной значительно выросло число жалоб от дачников, чьи участки расположены у воды.

«Жалобы были от дачников, имеющих участки на островах, в водоохранных зонах и на ежегодно затапливаемых низинных участках в Васильево и Атлашкино. При отметках выше 53,2–53,5 метра по БС поднимается грунтовая вода. Дачные участки, которые расположены у самого водохранилища, начинает подтапливать грунтовыми водами», – пояснил Соколов.

Этой весной значительно выросло число жалоб от дачников, чьи участки расположены у воды Фото: © «Татар-информ»

Вода должна достичь ключевой отметки к июлю

Водный режим на Волге традиционно цикличен: маловодные годы сменяются многоводными. При этом обеспеченность водой на лето и осень зависит не только от погоды, но и от регулирования стока.

«Куйбышевское водохранилище в нашем каскаде – самое крупное, самое большое в европейской части России. Нужна вода в Каспии, в низовьях Волги, она идет на орошение, нерест осетровых и другие нужды», – рассказал Алексей Соколов.

Он пояснил, что ежегодно сначала происходит сработка водохранилища до минимальных значений, затем – весеннее наполнение за счет половодья. В этот период проводятся специальные попуски для обводнения Волго-Ахтубинской поймы и наполнения Каспия.

«Спецпопуски длятся по десять дней, суммарно – двадцать дней, иногда больше, иногда чуть меньше. Сбросные расходы устанавливаются каждый год индивидуально Росводресурсами. Когда завершится первый весенний специальный попуск, будет небольшая передышка. Второй спецпопуск будет в мае. Когда реки не смогут отдавать достаточное количество воды, начнется техническое наполнение», – отметил Алексей Соколов.

Ключевым ориентиром остается уровень воды к началу июля.

к 1 июля для нормального функционирования водохранилища вода должна подняться до отметки в 53 метра по БС.

Это некий маркер. Если вода до этой отметки поднимется, то до следующей весны запасов хватит, чтобы ходили пароходы, рыба не страдала, электроэнергия вырабатывалась, работали водозаборы», – заметил Алексей Соколов.

Следующее заседание межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада запланировано на 7 мая.