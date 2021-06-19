Высокая оценка партии и Татарстана: Минниханов возглавил список кандидатов в Госдуму

Путин: Программа партии-лидера должна быть по-настоящему народной

Участников съезда приветствовал Президент России Владимир Путин. В своем выступлении он отметил, что в этом году «Единая Россия» отметит 20-летие с момента создания. По словам Путина, за эти годы партия стала крупнейшей политической силой в России, на которую возложена огромная ответственность перед страной и ее гражданами. Прошедшие праймериз перед выборами в Госдуму в очередной раз подтвердили конкурентоспособность партии, ее стремление к постоянному развитию и обновлению.

«Наша работа, ежедневная жизнь состоит не из праздников. И за все отвечают люди, которые взяли ответственность перед страной за решение задач, которые перед ней стоят», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что как партия-лидер «Единая Россия» должна представить на выборы в Госдуму по-настоящему народную программу, ставить интересы граждан выше своих собственных.

Делегаты съезда обсудили концепцию предвыборной программы,с которой партия пойдет на думские выборы. По словам депутата Госдумы РФ от Татарстана Ольги Павловой, в программу необходимо включить меры по повышению качества жизни россиян.

Депутат напомнила, что в ходе предвыборного голосования жители республики выделили ряд вопросов и проблем, которые требуют решения. Так, жителей казанских поселков интересуют инфраструктурные, в том числе дорожные проблемы.

«Люди пишут местным властям, а воз и ныне там. Образовался самый настоящий транспортный коллапс. Жители бывших поселков часами добираются в город на работу и обратно. Будем этот вопрос решать», — заметила парламентарий.

По мнению Павловой, в предвыборную программу обязательно стоит включить такие темы, как борьба с бедностью, повышение качества жизни малообеспеченных семей и многие другие вопросы.

Но помимо материального благосостояния, партия должна заботиться и о благополучном проживании граждан. Этому в частности будет способствовать закон о соседях, который находится сейчас в стадии разработки.

«Люди должны жить комфортно. Нужно развивать культуру межсоседских отношений. Благоустройство — это не только дворы и хорошая инфраструктура», — подчеркнула депутат.

После определения пунктов программы, напомнила Павлова, она пройдет еще одно обсуждение с гражданами. Это позволит сделать документ действительно народным.

Камалтынов: На выборы мы идем сплоченной командой

Делегаты съезда сегодня утвердили список кандидатов, который пойдут на думские выборы от партии власти. Региональный список от Татарстана возглавил Президент РТ Рустам Минниханов.

По словам экспертов, выдвижение руководителя республики стало серьезным подкреплением для татарстанских кандидатов, а также показало доверие и высокую оценку совместной работы партии и органов власти Татарстана.

«Рустам Минниханов — лидер республики и один из самых эффективных и ярких руководителей федерального уровня. <...> На грядущие выборы мы идем сильной сплоченной командой, которая объединяет руководителей от муниципального до республиканского уровня. Уверен, выдвижение Рустама Нургалиевича во главе партийного списка, в команде единомышленников поддержат татарстанцы», — отметил заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов.

По словам политолога Алексея Куртова, выдвижение Минниханова стало значимым для партии не только в Татарстане, но и по всей России. По его словам, Президент республики — известный политик федерального уровня, к которому с уважением относятся по всей стране.

«Решение Рустама Минниханова возглавить список „Единой России“ на выборах в Госдуму вызывает у экспертного сообщества согласие и поддержку. <...> Авторитет и рейтинг Минниханова в Татарстане высок, и сумма поддержки Президента и „Единой России“ в республике даст хороший эффект», — считает Куртов.

Политолог Александр Малькевич полагает, что утверждение Минниханова во главе кандидатов от РТ на выборы в Госдуму стало не только ценным приобретением для «Единой России», но и серьезным вызовом для других участников политической гонки.

«То, что Рустам Минниханов возглавил список „Единой России“, очевидно, сыграет на пользу партии в Татарстане, исходя из того реального рейтинга доверия, который есть у Президента, — заявил эксперт. — Очевидно, что мы видим консолидацию элит вокруг фигуры Минниханова, это важно».

Объединение вокруг сильного лидера поможет удержать Татарстан от определенного раскола, который может возникнуть в обществе.

«Объединение элит и людей вокруг лидера — это хорошо, потому что раскол общества, особенно в национальной республике, недопустим», — заключил Малькевич.

Решение Президента Татарстана возглавить региональный список важно и с электоральной точки зрения, так как руководителю Татарстана доверяют более 70% жителей республики, — считает соучредитель Ассоциации интернет-технологов, политолог Владимир Кутилов.

«Выдвижение сильнейших кандидатов, таких как депутат Госдумы VII созыва Айрат Фаррахов, заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова и мэр Нижнекамска Айдар Метшин, поможет „Единой России“ увеличить поддержку избирателей», — уверен эксперт.

Помимо указанных выше кандидатов, в список вошли депутат Госдумы VII созыва Ирек Богуславский, глава Высокогорского района Рустам Калимуллин, глава Мамадышского района Анатолий Иванов, руководитель департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев, депутат Госдумы VII созыва Ольга Павлова, глава Новошешминского района РТ Вячеслав Козлов, постоянный представитель РТ в Республике Башкортостан Юсуп Якубов, гендиректор ООО «Страховое медицинское общество „Спасение“» Геннадий Глушков. Также в списке значатся старший советник гендиректора РЖД Максим Топилин, заместитель генерального директора фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев, депутат Госдумы Елена Ямпольская.

Во главе общефедерального списка оказались глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

Фото пресс-службы ТРО ВПП «Единая Россия»