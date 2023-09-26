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«Высокая научная награда с мировым признанием»: Мухаметшин вручил премию Завойского
В столице Татарстана вручили премию имени Евгения Завойского, присуждаемую за выдающийся вклад в электронную парамагнитно-резонансную томографию. Награду вручил Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин в здании Академии наук РТ.
«Эта высокая научная награда с мировым признанием была учреждена в 1991 году, и с 2010 года ее вручение проходит под патронажем и при поддержке Правительства Татарстана. А сопровождающая вручение церемония давно стала значимой академической и культурной традицией», — заявил Мухаметшин.
Политик отметил, что эта премия наряду с другими казанскими премиями призвана содействовать дальнейшему развитию мировой науки, поощрять ученых за выдающиеся труды, открытия и изобретения, а также обозначать ориентир исследовательского фокуса и связывать фундаментальную науку с прикладными задачами развития технологий.
В этом году лауреатом стала директор Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН Елена Багрянская. Доктор физико-математических наук отмечена за достижения в области применения передовых методов электронного парамагнитного резонанса для изучения молекулярных макросистем, содержащих электронные спины.
«Хотела бы поблагодарить Правительство Татарстана. Меня поразило понимание, насколько необходима наука, особенно в настоящее время. Здесь действительно относятся с большим пониманием к поддержке ученых», — отметила Багрянская.
Международная премия имени Е. К. Завойского ежегодно присуждается за выдающийся вклад в применение или развитие электронного парамагнитного резонанса в любой области науки. Лауреат избирается международным комитетом и получает диплом, медаль и денежный приз в размере 5 тыс. евро. Кроме того, лекция лауреата о своей работе публикуется в журнале Applied Magnetic Resonance.
«То, что на данную премию претендуют ученые со всего мира, говорит о ее значимости. В целом у нас в руках есть козырь популяризации науки, о котором нужно больше говорить», — в свою очередь подчеркнул президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.
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