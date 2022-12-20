Высокая дипломатия и почерк Билла: вернется ли «Ак Барс» в список фаворитов КХЛ

Три победы в четырех матчах. Такой результат показал «Ак Барс» после отставки Олега Знарка. За счет чего Зинэтула Билялетдинов добился быстрого преображения команды — в материале «ТИ-Спорт».

Очевидно, что нынешний «Ак Барс» – это команда Зинэтулы Билялетдинова

Фото: ak-bars.ru

Билялетдинов «рулит» командой, в «Ак Барсе» этого почти не скрывают

Сразу оговоримся, что официально исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» выступает бывший ассистент Олега Знарка — Юрий Бабенко. Но болельщиков со стажем, да и большинство журналистов, не обмануть. Командой очевидно «рулит» Зинэтула Билялетдинов. Нынешний игровой почерк «барсов» не оставляет сомнений.

Есть и другие косвенные детали, подтверждающие эту версию. Предматчевые комментарии в день игр дает Юрий Бабенко, хотя в «Ак Барсе» этим всегда занимались помощники главного тренера. Кажется, в клубе особенно и не стараются скрыть истинную роль Билялетдинова в команде. Иначе эти самые комментарии давал бы другой специалист из тренерского штаба.

Казанцы доминировали весь матч и одержали непривычно спокойную победу Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Накануне «Ак Барс» в непривычно спокойной для этого сезона манере (3:1) обыграл китайский «Куньлунь». Можно даже сказать, подчеркнуто хладнокровно. Понятно, что домашняя победа над одним из аутсайдеров КХЛ восторгов вызывать не должна, но мы хотели бы заострить внимание на основательности и системности в игре «Ак Барса». При Знарке казанцы с большим трудом обыгрывали аналогичных аутсайдеров – «Амур» и «Нефтехимик», например.

В паузу «Ак Барс» работал по летним недочётам Олега Знарка

– Был перерыв, была возможность поработать над «физикой» вдолгую. Во-первых, мы выполнили весь план на паузу. А во-вторых, сегодня мы не провалились в физическую яму, это говорит о том, что мы плодотворно потрудились, – говорил после игры Бабенко.

Действительно, по вчерашнему матчу – «Ак Барсу» хватило «физики» на всю игру. Казанцы доминировали на льду почти все 60 минут игрового времени. Известно, что в паузы Билялетдинов серьезно нагрузил команду, чтобы выправить недочеты Знарка в летней подготовке команды.

– Тренеры нас хорошо погоняли. Думаю, мы немножко еще под нагрузкой, без игрового тонуса тоже тяжело. Но сейчас пойдут игры через день, мы наберем тонус, и все будет нормально, - заявил после игры журналистам форвард Станислав Галиев.

Станислав Галиев: «Тренеры нас хорошо погоняли» Фото: ak-bars.ru

«Пока что первый матч сыграли, посмотрим, что будет дальше, но положительный эффект от тренировок однозначно есть», – подтвердил его слова в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» защитник Дмитрий Юдин.

Билялетдинов быстро собрал бригаду большинства и не мотает нервы лидерам

Второй заметный прогресс стал очевиден в действиях «Ак Барса» в розыгрыше большинства. Три реализованные попытки в матче с «Динамо» и две – во вчерашнем поединке. И тут дело даже не в пяти заброшенных шайбах в четырех матчах.

Просто казанцы наконец собрали постоянную бригаду большинства, которая стабильно создает голевые моменты при каждой попытке реализации лишнего. Причем, тренеры не подвергают свой выбор постоянной ротации, не мучают подобным недоверием лидеров.

Да и в целом звенья заметно стабилизированы, а их комплектация перестала вызывать какие-либо вопросы.

Урок высокой дипломатии по линии Радулов – Шипачев

Перед игрой оставался лишь один вопрос. Еще в ходе паузы в чемпионате стало известно, что после травмы восстановилась главная звезда «Ак Барса» – Александр Радулов. До повреждения именно он был назначен по ходу сезона капитаном команды. В его отсутствие тренерский штаб сделал неожиданный ход, доверив высокий статус молодому Илье Сафонову.

Радулов вернулся на лед без капитанской нашивки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Талант 21-летнего форварда никто не оспаривает. В этом сезоне Илья проявляет себя в качестве одного из лидеров на льду. Но должность капитана — это история не только о происходящем на площадке. Было интересно, вернется ли капитанская повязка к более авторитетному Александру Радулову.

В «Ак Барсе» этого решили не делать. И, по нашей информации, большинство игроков команды поддержали решение тренерского штаба. Действительно, в предполагаемой битве «радуловских» и «шипачевских» самое разумное решение не давать капитанской повязки ни одному из лидеров «клана», чтобы не обидеть второго. К тому же, говорят, Сафонов неплохо справляется.

– Останется ли Сафонов в статусе капитана? Пока нас все устраивает, Сафонов выполняет все функции, которые на него возложены. Ребята тоже его поддерживают. Думаю, никаких перемен в ближайшее время точно не будет, – заверил на послематчевой пресс-конференции Юрий Бабенко.

Но в целом за этим образчиком высокой хоккейной командной дипломатии чувствуется рука Билялетдинова.

Прорыв Сафонова вернул в хоккей Воронкова и служит ориентиром для других

Между тем, капитанская повязка, очевидно, совсем не давит на Илью Сафонова. Он продолжает проявлять себя лидером «Ак Барса», заменил Радулова на Матче всех звезд КХЛ и успешно выступил за сборную России на Кубке Первого канала.

Дмитрий Воронков поправил прицел и вернулся в хоккей Фото: ak-bars.ru

Бурный прогресс Сафонова явно положительно сказался и на других молодых талантах «Ак Барса». Дмитрий Воронков вспомнил, что он талантливый силовой форвард, а не игрок с таинственным амплуа «копателя» или «залезателя под кожу». Для таких ролей в команде есть те же Артем Лукоянов или Никита Дыняк.

С декабря 2021-го по 19 ноября 2022-го Воронков в 32-х матчах не забросил ни одной шайбы. Игрока хвалили за качества «разрушителя», хоть начинал Дмитрий в «Ак Барсе» в качестве силового нападающего, способного забивать и отдавать. В матче с «Авангардом» черная серия оборвалась, и у Воронкова будто открылось второе дыхание. Сейчас на его счету уже восемь шайб и 14 очков по системе «гол+пас». Не случайно за океаном вновь пошли слухи о переезде «Ворона» в НХЛ.

– Сафонов и Воронков? Мы ими довольны. Они много игрового времени провели сегодня, оба здорово сработали в большинстве и меньшинстве. По «физике» вопросов нет, по игре тоже, – заявил после игры Бабенко.

Сможет ли Билл вернуть «Ак Барсу» роль фаворита в битве за Кубок Гагарина?

Помимо них, продолжает играть на уровне двух первых пар звездного «Ак Барса» 18-летний Никита Евсеев. Вчера он и выходил на лед с опытнейшим Вячеславом Войновым. По задумке тренерского штаба «Ак Барса», сезон с обладателем Кубка Стэнли может вывести Евсеева в топы российского хоккея по юному возрасту.

Если «Ак Барс» донесет положительную динамику до весны, то Билялетдинов способен собрать команду-претендента на Кубок Гагарина. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если «Ак Барс» донесет положительную динамику до весны, то Билялетдинов способен собрать команду-претендента на Кубок Гагарина. Вряд ли болельщикам «барсов» так важно, как должность тренера-победителя будет звучать де-юре.

Получится ли сохранить поступательное развитие? Серьезная проверка «Ак Барса» на прочность ожидается уже завтра, когда казанцы сыграют в Ярославле с «Локомотивом».