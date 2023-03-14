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«Высочайший уровень»: Павел Гусев поразился работе Татарстана с семьями военнослужащих
Татарстан проводит невероятную тыловую работу в ходе специальной военной операции на Украине. Причем речь идет как о заботе о семьях военнослужащих, так и об уровне медицины. Таким мнением на встрече с руководителями татарстанских СМИ поделился председатель общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор газеты «Московский комсомолец» и президент Союза журналистов Москвы Павел Гусев.
«Я поражен. Это феноменальный опыт. Работа с семьями военнослужащих, ранеными и мобилизованными выстроена на высочайшем уровне. За каждым закреплен человек, к которому можно обратиться с вопросами. Для детей организовано бесплатное питание, дополнительные занятия», — заявил Гусев.
Отдельно медиаменеджер выделил работу вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой, которая курирует в республике вопросы помощи семьям военнослужащих. По его мнению, это мощнейший специалист, который прекрасно справляется со своими обязанностями.
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