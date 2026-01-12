«Высочайший профессионализм»: Минниханов наградил работников прокуратуры Татарстана

Скриншот видео, пресс-служба Раиса РТ

Сотрудники прокуратуры, несмотря на серьезную нагрузку, проявляют высокий профессионализм, обеспечивая верховенство закона и справедливость. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры РФ, его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

На мероприятии также присутствовали Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и Главный федеральный инспектор по республике Виктор Демидов. Торжество прошло в Татарском академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля.

Церемония началась с выноса государственных флагов России, Татарстана и прокуратуры, после чего прозвучали гимны страны и республики. Затем участникам показали видеопоздравление Президента России Владимира Путина.

Глава государства подчеркнул, что прокуратура является одной из ключевых структур власти, выполняющей задачи по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений закона, защите прав граждан, общества и государства, а также вносящей весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией и поддерживающей государственное обвинение в судах.

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан в своем видеопоздравлении отметил героизм прокуроров в условиях специальной военной операции и подчеркнул, что их мужество и преданность делу делают значимый вклад в достижение поставленных целей.

Рустам Минниханов добавил, что на протяжении более трех веков прокуроры играют важную роль в служении закону и стране.

Он привел конкретные результаты работы за прошлый год: благодаря мерам прокурорского реагирования удалось погасить задолженность по зарплате на сумму более 450 млн рублей, заставить руководителей организаций-должников оплатить налоги на сумму свыше 15 млрд рублей, вернуть государству активы, полученные незаконно, и проконтролировать качество и безопасность пищевой продукции.

Особое внимание, по словам Минниханова, уделялось защите прав участников СВО и членов их семей. Телефонная «горячая линия» прокуратуры обработала более 500 обращений, выявила нарушения при назначении социальных выплат, в жилищной сфере, в действиях налоговых органов и исполнительного производства. По результатам проверок права граждан были восстановлены.

Раис республики также отметил необходимость продолжать работу в этих направлениях и обратить внимание на обеспечение граждан лекарствами, медицинской помощью, доступность образования и жилищные права детей-сирот.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов напомнил, что органы прокуратуры отмечают 304-ю годовщину создания. Он подчеркнул, что прокуроры – это не просто правоприменители, а защитники справедливости и народа.

Суяргулов отметил, что высокие результаты работы республиканской прокуратуры – результат командной работы, постоянного повышения квалификации сотрудников и эффективного взаимодействия между подразделениями. Он также поблагодарил коллег из силовых ведомств и органов власти за сотрудничество.

В завершение мероприятия Минниханов и Суяргулов вручили государственные и ведомственные награды. Медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» отметили главного специалиста отдела прокуратуры РТ Ольгу Зарипову, ветерана прокуратуры Ильшата Назмиева, главного специалиста отдела прокуратуры РТ Маргариту Микеркину, инспектора-делопроизводителя военной прокуратуры Казанского гарнизона Ирину Ренскову, старшего помощника прокурора РТ Альберта Хаялетдинова.

Медаль «100 лет ТАССР» получили старший помощник военного прокурора Казанского гарнизона Жахонгир Абдулхаков и ветеран прокуратуры Насима Мирзанурова.

Заместителю прокурора Казани Руслану Габитову присвоили звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан». Алексей Песошин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры и вручил Благодарности Кабинета Министров Татарстана.