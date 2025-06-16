Вышников рассказал, за счет чего «Факела» победил «Локомотив» в 1/4 финала 2024 года

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Связующий казанского «Зенита» Михаил Вышников, ранее выступавший за «Факел», в интервью «ТИ-Спорту» вспомнил четвертьфинальную серию Суперлиги сезона 2023/24, где новоуренгойский клуб победил «Локомотив» (2-1).

Михаил рассказал, что в том сезоне «Факелу» было не особо страшно играть против «Локомотива».

«Мы по сезону с ними очень хорошо играли. В том сезоне у нас даже был тематический матч в стилистике "Игры престолов". И мы тогда их победили, я помню. Тоже очень классные ощущения были. И в принципе по тому сезону не особо страшно, что ли, было против них играть. Обычно, когда ты выходишь против команд, которые занимают лидирующие строчки, немножко так страшновато бывает. Плюс у них опыта намного больше и некоторые их игроки в сборной России играют и так далее. Но именно в том сезоне почему-то относительно легко было играть с "Локомотивом"», – сказал Вышников.

Также связующий раскрыл, что было в победной раздевалке новоуренгойской команды после прохода в полуфинал.

«В основном-то никаких празднований не было, просто пару выходных дали дополнительных. И присутствовали позитивные эмоции, потому что это первый раз, когда мы попали в четверку. И в дальнейшем казалось, что мы можем еще больше, пока не приехали в Казань (смеется). Потом мы поняли, что нет, большего пока не можем», –вспомнил Михаил.

Также Вышников рассказал, почему в 1/2 «Факелу» не удалось ничего противопоставить казанскому «Зениту» (0-3)

«Казань – это та команда, которая вообще не дает никаких шансов. Другие команды, например, могут расслабиться, если увидят, что соперник не очень сильный, могут второй состав выпустить и так далее. Но Казань – это не та ситуация. Они просто с первых мячей показали нам, что они с нами долго не будут задерживаться (смеется)», –объяснил Вышников.

Напомним, Михаил Вышников выступал за «Факел» с 2023 по 2024 год. В середине минувшего сезона связующего отдали в аренду в команду МГТУ. По окончании сезона 2024/25 игрок перешел в казанский «Зенит».