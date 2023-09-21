«Выслеживают и уничтожают»: командир «Ахмата» показал видео ударов по ВСУ в Клещеевке

Кадрами нанесения артиллерийских ударов по штурмовым группам Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающимся закрепиться в населенном пункте Клещеевка, поделился в своем телеграм-канале командир спецназа Ахмат, генерал-майор Апти Алаудинов.

«Бои за Клещеевку: наши выслеживают и уничтожают штурмовые группы врага», – говорится в описании к видео. Также там сообщается, что село полностью находится под огневым контролем российской артиллерии.

Ранее Алаудинов отмечал, что для ВСУ ситуация в районе вышеупомянутого населенного пункта остается критической.

«Ситуация в районе Клещеевки была и остаётся для противника критической. Только ради того, чтобы на Генассамблее ООН лживо заявить о взятии Клещеевки враг "положил" более 50 тысяч человек. Это только безвозвратные потери», – подчеркнул командир спецназа «Ахмат».

Российский генерал также отметил, что из-за своей же дезинформации о взятии деревни ВСУ теряют посылаемые туда штурмовые отряды, которые оказываются под губительным для них обстрелом, выживших бойцы «Ахмата» берут в плен.