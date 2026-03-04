Вышла вторая книга редактора «Татар-информа» о духовной практике в исламе

Издательство «ЭКСМО» выпустило книгу «Намаз и Ураза. Молитва и пост в жизни правоверного». Издание было составлено по книге руководителя службы новостей «Татар-информа» Альмира Хабибуллина «Путь мусульманина».

В книге разъясняются важнейшие требования Корана к повседневной жизни мусульман относительно намаза и уразы. Издание содержит главы, посвященные столпам ислама и веры, намазу, мечети, уразе, паломничеству и вечной жизни.

Альмир Хабибуллин – автор книги «Путь мусульманина», также он ведет религиозно-просветительский проект «Татар-информа» «Чай с хазратом».