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Руc Тат
Общество 23 сентября 2023 14:00

Вышла посвященная Татарстану серия тревел-шоу с Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом

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Вышла посвященная Татарстану серия тревел-шоу с Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом
Фото: телеканал «Пятница»

Сегодня на телеканале «Пятница» вышел выпуск тревел-шоу «Руссо Экспрессо» с Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом, посвященный Татарстану.

Регина Тодоренко побывала в центре Казани, покаталась на метро, попробовала традиционные татарские блюда и посетила IT-парк.

В свою очередь Тимур Родригез посадил виноградный куст, осмотрел Кукморский валяльно-войлочный комбинат, добрался до древнего города Болгар и поучился стрелять из лука.

Ранее ведущие шоу уже побывали в Сочи, Самаре, Астрахани и Владивостоке.

#туризм
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