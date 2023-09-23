Вышла посвященная Татарстану серия тревел-шоу с Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом

Фото: телеканал «Пятница»

Сегодня на телеканале «Пятница» вышел выпуск тревел-шоу «Руссо Экспрессо» с Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом, посвященный Татарстану.

Регина Тодоренко побывала в центре Казани, покаталась на метро, попробовала традиционные татарские блюда и посетила IT-парк.

В свою очередь Тимур Родригез посадил виноградный куст, осмотрел Кукморский валяльно-войлочный комбинат, добрался до древнего города Болгар и поучился стрелять из лука.

Ранее ведущие шоу уже побывали в Сочи, Самаре, Астрахани и Владивостоке.