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Вышла посвященная Татарстану серия тревел-шоу с Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом
Сегодня на телеканале «Пятница» вышел выпуск тревел-шоу «Руссо Экспрессо» с Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом, посвященный Татарстану.
Регина Тодоренко побывала в центре Казани, покаталась на метро, попробовала традиционные татарские блюда и посетила IT-парк.
В свою очередь Тимур Родригез посадил виноградный куст, осмотрел Кукморский валяльно-войлочный комбинат, добрался до древнего города Болгар и поучился стрелять из лука.
Ранее ведущие шоу уже побывали в Сочи, Самаре, Астрахани и Владивостоке.
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