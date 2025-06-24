«Выскочила, впилась в палец и повисла на нем»: история казанца, которого укусила гадюка

Решил помочь другу с ремонтными работами, а оказался на больничной койке: жителя Татарстана укусила гадюка. О том, как быстрая и правильная реакция мужчины на укус спасла ему жизнь и как таким пациентам помогают в отделении токсикологии ГКБ №7, – в репортаже «Татар-информа».





45-летнего казанца Валерия Яковлева укусила гадюка

Фото: © «Татар-информ»

«Укусила в палец и повисла на нем – у меня паника началась»

В один из июньских дней 45-летний казанец Валерий Яковлев поехал в Черемшанский район помогать другу – надо было отремонтировать забор. Мужчина и представить не мог, что эта поездка обернется для него встречей с ядовитой рептилией.

«Мы просто доски перебирали, я ничего не заметил. Нижнюю доску начал брать и, видать, на змею наступил. Я увидел, как она выскочила из-под ноги и прямо в палец левой руки укусила и повисла на нем. Я стряхнул ее, она уползла. У меня паника началась», – рассказал мужчина.

Интересно, что незадолго до этого случая Валерий как раз читал про змей, – сегодня шутит, что это, похоже, была судьба. Он сразу понял, что его укусила гадюка. Змея была небольшая, около 25 сантиметров длиной, шириной с мизинец, вся черная.

«Сначала никакой реакции не было, а потом пошло жжение, появился синяк. Я сразу понял, что это – укус гадюки, что так действует яд. Сели с другом в машину и поехали в больницу. Но испугался я очень сильно», – вспоминает Валерий.

Друзья доехали до Черемшанской центральной районной больницы, там Валерию оказали первую помощь – ввели антигадючную сыворотку. Оттуда его направили в Казань, в Городскую клиническую больницу №7 им. М. Н. Садыкова. В этот же день его госпитализировали в отделение токсикологии, где врачи продолжили оказывать ему помощь.

Рука Валерия продолжала опухать – к слову, в день укуса она была в два раза больше, чем правая здоровая рука. Медики отделения токсикологии несколько раз делали замеры конечности, чтобы сравнивать, спадает ли отек. На второй день пребывания в больнице рука стала в полтора раза меньше, чем днем ранее.

«В отделении после укуса гадюки лечатся пять пациентов»

Валерию, говорят врачи, очень повезло – он правильно сделал, что первым делом поехал в клинику. По клинической картине у него действительно был типичный укус гадюки.

«Начало жаркой погоды обуславливает появление змей. В нашей полосе особо опасны и могут доставить вред здоровью гадюки. Они бывают степные и лесные. На данный момент в отделении токсикологии находятся пять пациентов, пострадавших от укуса гадюк», – рассказала заведующая токсикологическим отделением Городской клинической больницы №7 им. М. Н. Садыкова, главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

Большинство из пострадавших от укусов встретились с гадюками во время сбора ягод – чаще всего змеи кусали людей в пальцы рук.

Врачи напоминают: собираясь в лес, важно правильно выбрать обувь. Не стоит идти в сандалиях или босоножках, для прогулки в лесу лучше выбрать сапоги или высокие ботинки.

«Укус в шею или голову может стать смертельным из-за увеличения отека и нарушения дыхания у пациента. Здесь счет идет на секунды и на минуты. Укусы в руки и плечи ведут к увеличению отека и распределению яда на верхнюю половину туловища, также ведут к серьезным последствиям для здоровья», – отметила Алия Насибуллина.

Главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина Фото: © «Татар-информ»

Тем, кого укусили в верхнюю часть тела, вводят антигадючную сыворотку в первые часы с момента укуса. Потом человека переводят в отделение токсикологии, он получает сосудистую терапию, за ними круглосуточно наблюдают медики.

Вообще с начала этого сезона, по информации главного токсиколога Минздрава РТ, от укуса гадюк пострадали 11 жителей Татарстана.

Что нельзя делать после укуса змеи?

Врач подчеркнула: после укуса змеи очень важно, как можно быстрее обратиться к врачу. Любое промедление очень опасно и может привести к лимфадениту и лимфангиту – это нарушения сосудистого тонуса и работы лимфатической системы.

После укуса змеи очень важно как можно быстрее обратиться к врачу Фото: © «Татар-информ»

Ни в коем случае после укуса змеи нельзя накладывать жгут, лед или вырезать место укуса.

Понять, что тебя укусила гадюка, можно по острой боли и начинающемуся отеку. Чаще всего след от зубов змеи незаметен, ведь место укуса быстро увеличивается, так как яд начинает распространяться.

Важно помнить, что змеи сами на человека не нападают – лишь защищаются. Поэтому во время прогулок на природе и купания в водоемах нужно быть предельно внимательными и аккуратными.

Валерий уже готовится к выписке, отек у него спадает, ему продолжают оказывать помощь.

«Я благодарен медикам Черемшана за то, что быстро среагировали. Они звонили мне, интересовались состоянием, когда я уже попал в ‘‘семерку’’. И в этой больнице меня приняли очень хорошо. Спасибо врачам», – заключил пациент.