«Выскочил на нас ВСУшник, как черт лохматый»: фронтовые байки от участника спецоперации

Егор принимал участие в специальной военной операции с первых ее дней. Он воевал на Черниговском направлении в составе артиллерийских войск

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я был на волосок от смерти»

Егор принимал участие в специальной военной операции с первых ее дней. Он воевал на Черниговском направлении в составе артиллерийских войск. Вернулся оттуда летом 2023 года.

«Мы – артиллерия, а это не первый эшелон, так что нас кошмарили меньше, чем спецназ, пехоту и другие войска. Под обстрелом стрелковым оружием мы оказывались только один раз, но под градами и минами выполняли задачи регулярно. Однажды я оказался на волосок от смерти», – начал рассказ Егор.

Вместе с подчиненными ему бойцами Егор остановился в зачищенном пехотой поселке. В нем была пара дворов и всего одна улица.

«При перебросках мы постоянно были в движении, поэтому спали прямо в технике. Полный кузов артиллерийских снарядов – бомба на колесах. Если попадет в машину, от нее ничего не остается. В тот день на нас охотился так называемый блуждающий миномет. ВСУшники ездили вокруг: то с одной стороны выстрелят по нам, то с другой. Так что решили не рисковать и занять погреб одного из домов в поселке, так спать все-таки спокойнее», – продолжил он.

Под утро рядом с Егором и его бойцами разорвалась мина, загорелся бурьян. Оценив обстановку, Егор понял, что если огонь не потушить, то люди погибнут.

«Я полез из погреба наверх, как вдруг раздался громкий свист и бах – мина разорвалась в паре метров от выхода из погреба. Слава Богу, за полсекунды до этого один из моих бойцов успел с силой дернуть меня за ноги вниз. Я упал, ударился, но остался жив. Когда потом вылезли, увидели разрушения и осколки того снаряда. Они были размером с ладонь, порубило и остатки дома, и заборы, и даже росшее во дворе дерево», – рассказал Егор.

Весной 2022 года Егора перебросили на Луганское направление под Лисичанск. Там он впервые встретился с военнослужащими народной милиции ЛНР Фото: mvdlnr.ru

«Я из “Айдара”*, а вы?» – «Народная милиция ЛНР», – пришлось взять в плен

Весной 2022 года Егора перебросили на Луганское направление под Лисичанск. Там он впервые встретился с военнослужащими народной милиции ЛНР, которые и рассказали ему эту историю.

«Мы тогда воевали всего пару месяцев, а они на тот момент уже восемь лет. Интересные, как говорится, тертые мужики. Они рассказали кучу историй о войне. Однажды при перемещении они наткнулись на дороге на укрепление, похожее на бывший КПП. В нем сидел один-единственный военнослужащий. Они спросили у него, как дела, как обстановка, тот ответил: "Все спокойно"», – начал рассказывать историю Егор.

Бойцы из народной милиции ЛНР решили там переночевать и отдохнуть. Боец, который встретил колонну, показал им все, рассказал то, что знал сам, и помог разгрузиться. Пока они устраивались, наступил вечер, развели огонь. За чашкой чая решили поближе познакомиться.

«Они спрашивают у того военнослужащего, кто он и кем служит. Он говорит: “Я из "Айдара"*, а вы?” А они ему: "Здравия желаем, народная милиция ЛНР". Пришлось взять в плен. А что еще с ним делать? И такое там бывает постоянно. Это же не Африка и не Азия: и люди, и язык практически одинаковые», – рассказал Егор.

«Вдруг в самом разгаре наведения порядка на участке из соседней посадки вылетает пьяный в дрова вэсэушник. Самый настоящий враг, но один и без оружия» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как бойцы к встрече генерала готовились

По словам Егора, война войной, а забавные истории случаются на каждом шагу. В одно из расположений должен был приехать генерал, чтобы проверить быт и боевой дух бойцов. Начали в спешке готовиться, проверять, чтобы все было по уставу.

«Все военнослужащие, конечно, бегают, все заняты. В общем, как всегда перед приездом начальства. Вдруг в самый разгар наведения порядка на участке из соседней посадки вылетает пьяный в дрова вэсэушник. Самый настоящий враг, но один и без оружия. Страшный, рассказывали, как черт, лохматый, небритый. Как будто его в этой посадке забыли на пару лет», – продолжил Егор.

Генерал должен был прибыть уже через какие-то пару часов, а тут такое «лохматое ЧП».

«И давай наших крыть, кричать, страшно ругаться, махать кулаками. Орет: "Я вас туда-сюда, вы тут то-се, мы вам и так и эдак!" Все это матом, конечно. Как он там оказался, непонятно. Вопрос встал сам собой: что с этим бедолагой делать? У военнослужащих ну вот вообще на него времени нет, куча дел – генерал вот-вот приедет. Пинками они загнали этого "бойца" подальше, назад в посадку. Куда он потом делся, никто не знает. Все волновались, чтобы он не нагрянул снова во время визита начальства. Но все прошло спокойно», – подытожил Егор.

«Добывали еду: охотились на косуль, зайцев, птицу. Конечно, не из артиллерийских орудий, а из стрелкового» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Егора, на войне бывает всякое – и героических историй много, и смешных хватает, и такие, о которых рассказывать стыдно, случаются. Частенько и с удовольствием Егор вспоминает своих сослуживцев: как воевали плечом к плечу и как вместе налаживали быт.

«Когда шло масштабное наступление наших войск, мы постоянно передвигались. Снабжение не поспевало за нами, да и для ВСУ оно тогда было одной из приоритетных целей. Поэтому иногда приходилось добывать себе еду и обустраиваться самостоятельно. Мы попросили у местных тракторный прицеп – сделали из него передвижную баню. Все было: и где помыться, и где постирать – никаких проблем. Добывали еду: охотились на косуль, зайцев, птицу. Конечно, не из артиллерийских орудий, а из стрелкового. Если ударить из артиллерии любым снарядом по косуле, от нее не то что шашлык, а вообще ничего не останется», – вспоминает Егор.

* Запрещенный в РФ националистический батальон