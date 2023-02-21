Год национальных культур: диктант на 16 языках и вышитая карта Татарстана

Министерство выпустило карту этнофестивалей Татарстана, где указаны все народные праздники, которые пройдут в этом году в республике

Фото: prav.tatarstan.ru

«Через призму этих традиций мы сохраняем нашу культуру в целом»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова сообщила, что в план включены фестивали, выпуск издательской продукции, грантовая поддержка. «Но самое главное, чему будет уделено внимание, – это люди, которые являются хранителями наших традиций», – рассказала Аюпова.

Министерство выпустило карту этнофестивалей Татарстана, где указаны все народные праздники, которые пройдут в этом году в республике, с указанием даты, места и описанием каждого мероприятия. Всего в нее вошло 80 фестивалей. Жителей и гостей Татарстана пригласят отметить русский праздник «Каравон», марийский «Семык», мордовский «Валда шинясь», чувашский «Уяв», кряшенский «Питрау», удмуртский «Гырон быдтон», славянской культуры «Иван Купала» и этнической – «Ага-базар».

«Мы сегодня можем с гордостью говорить о том, что стараемся сохранять традиции, и через призму этих традиций мы сохраняем всю нашу культуру в целом», – добавила министр.

Ирада Аюпова напомнила, что в прошлом году Раис Татарстана поручил переосмыслить культуру проведения всех традиционных праздников в республике Фото: prav.tatarstan.ru

«Вышитая карта Татарстана»

Минкульт запустил проект «Вышитая карта Татарстана» – планируется создать единое полотно в виде карты республики, на которой каждый район будет вышит в соответствии с традициями проживающих в нем людей.

«Каждый район будет вышивать свой участок в той технике и цветовых гаммах, которые присущи народностям, проживающим на этой территории. Ограничений нет, главное, чтобы район выразил себя на кусочке общей карты, которая потом будет сшита в единое полотно», – заявила Аюпова.

Карту Министерство культуры планирует представить на итоговой коллегии в будущем году.

По словам Аюповой, в этом году пройдет конкурс среди муниципалитетов, которые презентуют традиции своих народов и представят туристические маршруты. Дни культуры в Доме Дружбы народов Татарстана начнутся 31 марта. Первым свою программу представит Лениногорский район.

«Главное, чтобы это был не просто концерт, а знакомство с традициями и праздниками районов. Мы надеемся, что каждый район сможет представить свою фишку в рамках этого конкурса, чем привлечет людей со всей республики на свои праздники», – убеждена министр.

Район, победивший в конкурсе, получит грантовую поддержку в 3 млн рублей на развитие и модернизацию культурных учреждений.

Константин Яковлев: «Ведется работа над праздником монгольских народов. Такого у нас еще не было» Фото: prav.tatarstan.ru

Фестиваль «Семицветик» и праздник монгольских народов

Аюпова напомнила, что в прошлом году Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил переосмыслить культуру проведения всех традиционных праздников в республике.

«Создана рабочая группа, которая занимается этим как в Татарстане, так и за пределами республики. Мы хотим в этом году сделать нашим флагом сохранение аутентичности и подлинности наших традиций», – сказала министр культуры.

По ее словам, большое внимание уделят истории тех или иных обрядов и традиций. «Как это было раньше, как это должно быть в современном мире и в каком формате это нужно передавать следующим поколениям», – пояснила Аюпова.

Ассамблея народов Татарстана тоже подготовила несколько новых проектов. В частности, планируется фестиваль народов «Семицветик», на котором можно будет увидеть концертные номера семи основных народностей Поволжья. Об этом сообщил руководитель исполкома Ассамблеи народов РТ Константин Яковлев.

«Ведется работа над праздником монгольских народов. Такого у нас еще не было. Мы пока еще рассматриваем этот проект. Хотелось, чтобы в следующие годы также проводилось это мероприятие», – добавил он.

Еще ассамблея планирует 12 июня, в День России, провести презентацию национальных костюмов народов Поволжья.

Ирек Шарипов отметил, что в этнокультурное движение в Татарстане вовлечено около 800 тыс. жителей республики Фото: prav.tatarstan.ru

Тотальный диктант на 16 языках

Ежегодный тотальный диктант в Татарстане проходит на 16 языках народов республики, рассказал директор Дома Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов.

Шарипов отметил, что в этнокультурное движение в Татарстане вовлечено около 800 тыс. жителей республики. Только в прошлом году прошло свыше 3 тыс. мероприятий, в которых приняли участие более 250 тыс. человек.

Среди новых проектов Дома Дружбы народов в 2023 году Шарипов выделил:

Дни национального единства в муниципальных районах

Уроки дружбы и согласия в рамках «Пушкинской карты», направленные в основном на молодежь сельских районов

«Этнокультурная Казань» – туристический проект по знаковым местам столицы республики, популяризирующий культуру народов, живущих в Татарстане

Пошив новых национальных костюмов с привлечением всех национально-культурных объединений Татарстана для парка костюмов Дома Дружбы народов РТ

«Не выезжая из Татарстана, не выезжая из Казани, мы стараемся обеспечить доступ всех жителей республики к самым лучшим образцам наследия предков», – заключила Аюпова.

Фото на анонсе: culture.cap.ru