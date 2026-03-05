Вышитые гладью: Музей ИЗО показывает «Хрущевочки» Гимранова в новой технике

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана открылась выставка известного казанского художника Ильгиза Гимранова «Высокий горизонт». Больше половины работ в экспозиции – новые произведения, созданные за последние год-полтора и нигде не выставлявшиеся прежде.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Посетители увидят и продолжение полюбившейся серии «Хрущевочки», картины которой покорили мировой художественный рынок, став лотами аукционов MacDougall’s и Sothebys, и серии «Капитаны облачных фьордов» и «Хроники плоских земель», и один из новейших циклов «Гойя на все времена», продолжение которого еще обязательно последует, заверил художник.

«Все эти работы создаются именно для вас – для зрителей. Ведь я-то всё это знаю. Хочется всё это всему свету показать. И ведь изображены не дома – там ощущения. Ощущения, что я чувствовал, что мы чувствовали все – благодарность. Благодарность этой жизни, этому детству, где мы были счастливы и тем счастьем счастливы сейчас. Спасибо вам, зрители, – благодаря вам существует всё это!» – сказал Ильгиз Гимранов на вернисаже.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Художник выразил «благодарность на все времена» и Ильдару Ханову, создателю Храма всех религий, у которого он начинал свой творческий путь.

«Это он заложил в меня, что, несмотря ни на что, надо пересилить себя и продолжать работать через не могу», – подчеркнул Ильгиз Гимранов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Пять секретов зимы», «Снежная зима», «Вечный пейзаж», «Прятки» – обильные снегопады уходящей зимы 2026 года тоже уже стали сюжетами картин Гимранова, продолжив начатую еще в 90-х серию «Хрущевочки».

«Вы уже ощутили меру красоты этих работ: столько воздуха, при таких малословных минорных работах ощущение счастья. Серия „Хрущевочки“ почему так радует наше поколение? Потому что в этих хрущевочках мы очень счастливо жили. Сегодня, когда одна беда приходит за другой, когда весь мир живет в сумасшедшем историческом режиме, то, что было, воспринимается светлым, радостным. Огромная благодарность, что вы оставили не только эти снега, не только этот цвет, поля, но и ощущение радости», – сказала директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Совершенно особенным, исключительным магнитом выставки стали текстильные пейзажи художника, созданием которых второй год увлекается его супруга Елена Гимранова.

В технике вышивки гладью на выставке впервые в Казани представили не только картины из самой известной серии художника «Хрущевочки», но и, например, такой фантазийный сюжет как «Пушкин в Болдино ловит стихи». Невероятно кропотливая, ювелирная своего рода работа, добавляющая ламповости и без того полюбившимся и художественным критикам, и простому зрителю городским пейзажам советского прошлого. Мастерство настолько тонкое, что первые посетители уточняли у рукодельницы, не современная ли это компьютерная печать.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Это же просто! По клеточкам я переношу рисунок картины на ткань. Ткань проклеена, я пробую разные клеевые основы. Потом, как карандашиком иду, я строчу на швейной машинке. В тот момент, когда я строчу, я практически ничего не вижу. Три машинки уже убила», – рассказала обозревателю «Татар-информа» о создании текстильных вариаций картин мужа Елена Гимранова.

Самые лучшие нитки, объяснила она, – натуральный пушистый хлопок плотностью 40–45. Большинство современных нитей скрученные, что не позволяет им под воздействием утюга заполнять пространство между собой. Текстильные картины Елена делает каждый день, на одну работу уходит примерно неделя.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Я архитектор, рисовала с детства, и с перфоратором бегаю. Я люблю материалы, я люблю тряпочки. Попытка создавать текстильные картины была в 90-х. А буквально пару лет назад захотелось попробовать сделать в текстиле картины Ильгиза. Когда тебе 70 лет – ни время, ни еще что-то не ограничивает. Это удовольствие. Когда я проснулась, первое, что я хочу – потыгыдыкать. Это называется у меня „тыгыдык“», – поделилась супруга художника.

Текстильные картины Ильгиза и Лены Гимрановой впервые были представлены публике минувшей осенью на Международной ярмарке современного искусства в Москве Cosmoscow-2025, вызвав восторг у публики. Несколько поклонников творчества художника приехали на вернисаж в Казани из Москвы и Санкт-Петербурга, подчеркнул коллекционер, галерист и инициатор проекта «Казанское время. Художники 1990-х» Евгений Жудров. К слову, вышитые картины Гимранова оцениваются в 120 тыс. рублей и выше, живописные всё же дороже – от 200 тыс.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Искусствоведы писали о Гимранове как о человеке, который создал новое направление в живописи – современный русский пейзаж. Мне кажется, это наиболее правильная формулировка, чтобы описать его творчество», – сказал Жудров.

Выставку Ильгиза Гимранова «Высокий горизонт» в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана можно будет увидеть до 12 апреля. Но есть вероятность, предположил Евгений Жудров, что она будет продлена. Возможно, до дня рождения художника – 26 апреля.