Вышитую карту Татарстана впервые представили за пределами России

Фото: пресс-служба Нацмузея РТ

В Национальном историческом музее Беларуси накануне открылась выставка «Живая нить традиций», на которой были представлены современные предметы декоративно-прикладного искусства, в том числе образцы узорной кожаной обуви, ткачества, вышивки, кружевоплетения, художественной керамики, ювелирные изделия.

«Для нас, для Национального музея Татарстана, Беларусь — это особенная республика, значимая и давно любимая. Даже родная. Потому что мы единственные в России, кто хранит наследие Республики Беларусь. Один из наших филиалов — мемориальный Музей Янки Купалы в селе Печищи. Приятно и правильно, что первая выставка Национального музея Республики Татарстан за рубежом проходит здесь, в Республике Беларусь», — сказала гендиректор Национального музея Татарстана Алиса Вяткина.

Центральным экспонатом стала вышитая карта Татарстана, которую создали в 2023-м в рамках Года национальных культур и традиций и впервые экспонировали за пределами России.

Кроме того, были представлены традиционные исторические костюмы народностей Татарстана — реконструкции из коллекции Нацмузея. Это татарский, русский, удмуртский, чувашский, мордовский, марийский наряды.

Выставка «Живая нить традиций» продолжает сотрудничество между музеями двух республик: год назад Национальный исторический музей Беларуси представил в Казани проект «Живое наследие Беларуси».